ليست المرة الأولى .. مدير المركز العربي يكشف سرقة حماس لأموال الشعب الفلسطيني

قال محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي، إن سرقة حماس لمساعدات وتبرعات الشعب الفلسطيني ليست المرة الأولى، مشيرا إلى أن حماس أصبحت عارا على الشعب الفلسطني، وعليها أن تراجع موقفها.





أضاف صادق خلال مدخلة تليفونية لإكسترا نيوز، أن الدولة الفلسطنية يخصص لها 500 مليون دولار استرليني سنويا ولكنها لا تذهب للشعب الفلسطيني.





أوضح مدير المركز العربي أن حماس صدرت صورة خاطئة عن الشعب الفلسطيني بالخارج، مضيفا أنه يجب محاسبة حماس قضائيا بعد تسريب فضيحة اليوم لسرقتها تبرعات الدولة الفلسطينية.





أشار صادق إلى أن المواطن الفلسطيني عليه اختيار من يمثلة لأن حماس أضرت بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن حماس تغيرت كثيرا بسبب مصالحها الشخصية، موكدا أن حماس تأتي لها أموال عن طريق قطر وتركيا.





وأكد أن حماس تتاجر بالقضية الفلسطينية وهدفها المدافعة عن حقوقها المادية المكتسبة للشعب الفلسطني، ولكن التنظيم يأخذ الأموال ناهبا لصالحها.