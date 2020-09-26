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متحدث الكهرباء: دول أفريقيا مهتمة بإنشاء محطات الطاقة بتنفيذ مصري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:25 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
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عبد الخالق صلاح
علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على استحواذ الشركات المصرية على مشروعات في الكهرباء والطاقة بـ22 دولة افريقية، قائلا: "الـ3 محطات العملاقة التي تم تنفيذها بمعرفة شركة سيمنز صنعت خبرات مصرية، ودول افريقيا تنظر لمصر على أنها الاخت الكبرى ومعظم الخبرات الأجنبية تنظر لمصر أنها بوابة افريقيا من خلال المشاريع التي تنفذها".

وأوضح الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن مصر حينما تنجح في تنفيذ مشروعاتها تستدعى اهتمام الدول الافريقية والعربية، مؤكدا أن الخبرات المصرية التي يتم نقلها لإفريقيا تقدر تضيف أعمال هامة.

وتابع: "هناك تواجد ملحوظ للخبرات المصرية بمجالي الكهرباء والطاقة بمعظم الدول الإفريقية، ويوجد شركات حكومية وقطاع خاص في الدول المحيطة ، ومصر بقى لها باع كبير فى دول افريقية كتير مهتمة بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الطاقة الشمسية من قبل الشركات المصرية"، مفيدا بأن مصر تقوم بتدريب الكوادر الإفريقية في مجال الكهرباء والطاقة.
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