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الأوقاف توزع 15 طن لحوم أضاحي بالمحافظات .. اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف اليوم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية  حيث توزع 15 طن من لحوم الأضاحي اليوم الأحد على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ) ، بواقع  (4) طن لكل من محافظة (الإسكندرية  – الدقهلية – كفر الشيخ) ، و (3) طن لمحافظة جنوب سيناء .  وذلك للأسبوع الثامن على التوالي .


وقالت الوزارة إن  إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 808 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

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