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محافظات

استمرار حملتي 100 مليون صحة وحياة كريمة في قرى كفر الشيخ.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار حملة مبادرة، رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بالمراكز الطبية بالقرى والمدن وعدد من الوحدات الصحية ، ومبادرة حياة كريمة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بقرية الخوالد البلد، بإجراء الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية مجانًا بعدد من التخصصات منها باطنة وأطفال لمدة يومين بالقرية.

وأجرت القافلة الطبية الكشف على أكثر من 400 متردد، وسيتم استكمال أعمال الكشف الطبي على بقية المترددين غدًا على مقر الحملة.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق على أعمال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بالمركز الطبي الحضري والوحدات الصحية، وتوافدت السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية عن الفحص الذاتي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

كما يشهد 182 موقعًا بكافة مراكز المحافظة عن طريق فريق مدرب من الطبيبات والممرضات والرائدات بمواقع الفحص المبدئي، أعمال مبادرة 100 مليون صحة.

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استمرار حملتي 100 مليون صحة وحياة كريمة في قرى كفر الشيخ.. صور
استمرار حملتي 100 مليون صحة وحياة كريمة في قرى كفر الشيخ.. صور
استمرار حملتي 100 مليون صحة وحياة كريمة في قرى كفر الشيخ.. صور
استمرار حملتي 100 مليون صحة وحياة كريمة في قرى كفر الشيخ.. صور
استمرار حملتي 100 مليون صحة وحياة كريمة في قرى كفر الشيخ.. صور
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