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محافظات

صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نظمت نقابة الصيادلة ببني سويف برئاسة الدكتور وائل النجار "لجنة الخدمات" بالنقابة، اليوم السبت، حفلا لتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض من الصيادلة شهداء جائحة كورونا خلال الحفلٍ الذي أقيم بإحدى القاعات الكبري بكورنيش النيل بمدينة بني سويف. 

حضر التكريم الدكتور وائل النجار، نقيب صيادلة المحافظة، والنائب الدكتور  عبد الله علي مبروك، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد بغدادي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف ، نائبًا عن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، والدكتورة دعاء رمضان، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ببني سويف، والدكتور  سيد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والدكتورة هبه عبد العظيم، مدير عام اللجنة الطبية ببني سويف ولفيف من الأطباء والصيادلة وأسر الشهداء . 

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أقامت لجنة الخدمات بالنقابة الحفل تزامنًا مع الاحتفال العالمي بيوم الصيدلي، والذي يوافق الخامس والعشرين من سبتمبر من كل عام تقديرًا لدورهم، وتم اختيار أسر شهداء كورونا من صيادلة بني سويف، والذين استشهدوا  بسبب الجائحة، وتكريم أسرتي الصيدليين الشهيدين، الدكتور عبد الله قايد، والدكتور إيميل ماهر، اللذين استشهدا  بسبب الجائحة خلال الشهور الأخيرة، فضلًا عن تكريم النائب الدكتور عبدالله علي مبروك ، و الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، وعدد من الصيادلة المتميزين بالنقابة،  وبمديرية الصحة، وتكريم عدد من الشخصيات العاملة في القطاع الطبي ببني سويف.

وصرحت الدكتورة هبه حسن، مدير عيادات التأمين الصحي ومدير تأمين الطلاب ببني سويف، أنه جار التنسيق مع الدكتور وائل النجار  نقيب الصيادلة بالمحافظة للإعداد لإقامة احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة، لتكريم الصيادلة بمستشفيات العزل والمستشفيات العامة، والذين تصدوا لجائحة كورونا، بمعاونة الفرق الطبية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي الدوائي " FIP"اعتمد يوم 25 سبتمبر يومًا عالميًا للصيادلة، يُحتفل به سنويا ابتداءً من عام 2009‏، ودعت جميع الجمعيات الوطنية للصيادلة التي على علاقة رسمية مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم ‏العالمي للصيدلي بطريقة مناسبة، لتوعية الجمهور بدورهم، وتشجيع الأنشطة التي تعزز وتدافع عن دور الصيدلي في تحسين الرعاية الصحية. 

صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
صيادلة بني سويف تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض.. صور
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