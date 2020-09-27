AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم إغماض العين أثناء الصلاة .. أمين الفتوى يجيب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
حكم تغميض العينين
حكم تغميض العينين في الصلاة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي للإنسان أن يكون خاشعًا فى صلاته وأن يستحضر أنه واقفًا بين يدي ربه عز وجل.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إغماض العين فى الصلاة كنوع من أنواع الخشوع إذا كان إن ذلك أخشع للمصلي في صلاته، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعًا بتفتيح العينين فهو أولى، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعًا.

هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة 

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.

وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها؛ لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم او الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا.

وأشار إلى أن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.

حكم بلع الصائم بقايا الطعام التي في الفم 

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم ما بقي من الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.

وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.

وأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا. 

ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل المضمضة من الطعام شرط لصحة الصلاة ؟

هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

مكروهات الصلاة ومبطلاتها.. 15 أمرا يجب عليك الحذر منها

هل صلاة من انكشف ظهره صحيحة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء ترد على حكم الالتفات خلال الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز التصدق على المتسولين؟.. هل يقبل الوضوء بالمسح على الجورب الشفاف؟.. الإفتاء ترد على حكم الالتفات خلال الصلاة.. وعلي جمعة: كل ما في المنزل ملك للزوجة حال الانفصال

ترشيحاتنا

هجوم بالمدافع والطائرات.. اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد

بدون تكاليف.. أم تقدم طريقة سهلة لصناعة ألعاب أطفال من أكواب الشاي.. فيديو

اغتصب فتاة وهتك عرض الثانية .. أقوال المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

على نار هادئة .. صاحب مطعم يبتكر ديكورًا غريبًا ويضع الكاشير في حلة

مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات

واقعة مؤلمة في أمريكا .. كورونا يودي بحياة شقيقين بفارق يوم واحد

بمكياج ناعم .. ريم البارودي تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها