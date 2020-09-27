صحفي لبناني: المبادرة الفرنسية تتمثل في تشكيل حكومة جديدة مستقلة بـ لبنان ..فيديو

قال جورج شاهين، صحفي لبناني، إن المبادرة الفرنسية تهدف لتشكيل حكومة جديدة مستقلة حيادية في لبنان، ولا تشارك بها الأحزاب وخصوصا التي تورطت في أعمال فساد.





"شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن المبادرة الفرنسية كانت تسير بشكل طبيعي خصوصا أن الرئيس ماكرون لم يزُر بيروت على أنه رئيس فرنسا فقط. وأضافعلىقناةعلىأنه





وأوضح الصحفي اللبناني ، أن الرئيس ماكرون زار بيروت لأنه مدعوم من الاتحاد الأوروبي بشروط بعيدة المدى من الإدارة الأمريكية.





وتابع أن الرئيس ماكرون عندما توجه إ لى حزب الله في لبنان لأنه يعرف أن له سطوة. توجهلى





واستكمل "خلال شهر أكتوبر المقبل سيتم توفير الدعم للبنان، وتسهيل إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".