AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحفي لبناني: المبادرة الفرنسية تتمثل في تشكيل حكومة جديدة مستقلة بـ لبنان ..فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
إبراهيم القادري
قال جورج شاهين، صحفي لبناني، إن المبادرة الفرنسية تهدف لتشكيل حكومة جديدة مستقلة حيادية في لبنان، ولا تشارك بها الأحزاب وخصوصا التي تورطت في أعمال فساد.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن المبادرة الفرنسية كانت تسير بشكل طبيعي خصوصا أن الرئيس ماكرون لم يزُر بيروت على أنه رئيس فرنسا فقط.

وأوضح الصحفي اللبناني، أن الرئيس ماكرون زار بيروت لأنه مدعوم من الاتحاد الأوروبي بشروط بعيدة المدى من الإدارة الأمريكية.

وتابع أن الرئيس ماكرون عندما توجه إلى حزب الله في لبنان لأنه يعرف أن له سطوة.

واستكمل "خلال شهر أكتوبر المقبل سيتم توفير الدعم للبنان، وتسهيل إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع وصوله بيروت.. الرئيس الفرنسي على تويتر: لبنان ليس وحيدا

ماكرون يعتزم لقاء الفنانة فيروز خلال زيارته لـ لبنان

ماكرون يحذر من حرب أهلية في لبنان

ماكرون في بيروت للمرة الثانية بعد انفجار المرفأ.. تحذير فرنسي من حرب أهلية.. وضغوط لتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات عاجلة

لعقد اجتماعات مؤسسية.. رئيس الوزراء الإيطالي يزور لبنان خلال أيام

الرئيس الفرنسي يتفقد مرفأ بيروت.. ويغرس شجرة أرز في بلدة جاج

ترشيحاتنا

ربيع ياسين: فايلر وكارتيرون «قليلي الأصل» .. وأنصح الأهلي باتباع تصرف الزمالك

لا تشترها.. أسوأ هواتف ذكية في 2020

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة

لمدة سنة ونصف .. قطع الإنترنت يوميا عن قرية كاملة بسبب تليفزيون

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

علامات موت الفجأة.. لماذا استعاذ منه النبي؟

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

سعودية تركن سيارتها وتفترش الطريق السريع لتأدية الصلاة| شاهد

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم