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تعليم

خريجو هندسة عين شمس يحصلون على شهادة التخرج اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه على خريجي برامج الكلية بنوعيها التخصصية والبينية للعام الجامعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ يمكنهم الآن طلب شهادات التخرج بعد مراجعتها واعتمادها من الجامعة.

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وأشارت الكلية عبر صفحتها الرسمية إلى أنه سيبدأ تسليم شهادة التخرج من شئون الطلاب بدءا من اليوم  الأحد مع اتباع الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع الطلاب عند الدخول بارتداء الكمامة .

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جدير بالذكر أن جامعة عين شمس أعلنت عن شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الهندسة للعام الدراسي 2020 /2021 .

وأوضحت جامعة عين شمس أنه بالنسبة لـ تحويلات الطلاب من الجامعات الأخرى ، يسمح للطلاب المقيدين في كلية الهندسة بجامعة أخرى حكومية أن يتم نقل قيدهم إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس إذا استوفوا الشروط التالية:

يجب أن ينتقل الطالب إلى المستوى 1 فقط من مستوى مكافئ آخر ، لا يجوز نقل الطلاب من المستويات الأعلى إلى المستوى 1.
يجب أن يكون الطالب حاصلًا على معدل تراكمى لا يقل عن 2,3 في المستوى العام إذا كان تحويله من نظام ساعات معتمدة أو أن يكون التقدير "جيد جدًا" فى السنة الإعدادية على الأقل إذا كان تحويله من نظام الفصلين الدراسيين.

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