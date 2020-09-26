AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دا شاي مش نسكافيه.. موقف طريف بين يوسف الحسينى وخالد صلاح على الهواء| شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:52 م
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الاعلامي يوسف الحسيني، إننا فى معركة وعي حقيقية ولابد من الجميع أن يعلم حجم التضليل الذى تقوم به القنوات المعادية للدولة المصرية.


وأضاف «الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه يشرب الشاي منذ بداية الحلقة على إنه نسكافيه ورد خالد صلاح عليه قائلا "أحنا بدلنا الشاي بتاعي بالنسكافيه بتاعك".


وتابع يوسف الحسيني، أن قناة الجزيرة تدفع أموالا كثيرة لتضليل ووقوع الدولة المصرية بهدف عودة الاخوان مرة أخري، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة عرضت أشياء كثيرة كاذبة وقامت بالاعتذار عن عرضها مسبقا. 


وأوضح يوسف الحسيني، أنه لابد من عمل فيديو قصير من دقيقة ونصف ويتم عرض جميع اكاذيب قناة الجزيرة وتقديمهم للاعتذار فى وقت مسبق بعد عرض كذبهم.


وأشار إلى أن من يصف نفسه بالمهنية والحرفية وأنه أهم شبكة اخبارية فى الشرق الاوسط وهم من يقومون بصناعة الرأي والرأي الاخر وبعرض فيديوهات كاذبة فهو مضلل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة.. ويؤكد: الجميع متفق على الإزالة ولا يوجد خلاف

إكسترا نيوز تعرض تقريرًا يكشف أكاذيب قناة الجزيرة .. فيديو

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

الشركة المتحدة تنتج فيديوهات مفبركة للمظاهرات لفضح قنوات الاخوان..فيديو

فضيحة للإخوان| الجزيرة تعرض فيديو قديمًا من صفحة معتز مطر زاعمة حداثته | شاهد

ترشيحاتنا

هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يرد

جمال الغندور: أرفض تواجد رئيس لجنة للحكام أجنبي.. وما يحدث بالأهلي والزمالك محزن

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب؟

عصير طبيعي يعزز صحة القلب.. ودراسة: يحسن اتساع التدفق ويزيد حجم الشرايين

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

AdvertisementS

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

هدد بالانتحار| ماذا طلبت والدة متحرش الجامعة الأمريكية من إحدى الضحايا

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

شاهد.. تصميم خيالي مبهر لمرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s class 2021.. مواصفات

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة