دا شاي مش نسكافيه.. موقف طريف بين يوسف الحسينى وخالد صلاح على الهواء| شاهد

قال الاعلامي يوسف الحسيني، إننا فى معركة وعي حقيقية ولابد من الجميع أن يعلم حجم التضليل الذى تقوم به القنوات المعادية للدولة المصرية.









وأضاف «الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه يشرب الشاي منذ بداية الحلقة على إنه نسكافيه ورد خالد صلاح عليه قائلا "أحنا بدلنا الشاي بتاعي بالنسكافيه بتاعك".









وتابع يوسف الحسيني، أن قناة الجزيرة تدفع أموالا كثيرة لتضليل ووقوع الدولة المصرية بهدف عودة الاخوان مرة أخري، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة عرضت أشياء كثيرة كاذبة وقامت بالاعتذار عن عرضها مسبقا.









وأوضح يوسف الحسيني، أنه لابد من عمل فيديو قصير من دقيقة ونصف ويتم عرض جميع اكاذيب قناة الجزيرة وتقديمهم للاعتذار فى وقت مسبق بعد عرض كذبهم.









وأشار إلى أن من يصف نفسه بالمهنية والحرفية وأنه أهم شبكة اخبارية فى الشرق الاوسط وهم من يقومون بصناعة الرأي والرأي الاخر وبعرض فيديوهات كاذبة فهو مضلل.