مواليد 27 سبتمبر .. ما هى نصيحة الأبراج لك؟

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 27 سبتمبر فإن ذلك يعني

أن لديك روحا قتالية وإصرارا على الوصول لأهدافك.. أنت أيضا متحمس، ومعتد بنفسك، وحساس وانفعالي. لديك موهبة ابتكارية وحس فني، وتؤثر في الآخرين، لكنك تميل للعصبية.





نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.