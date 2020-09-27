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حوادث

حبس خادمة لسرقتها مصوغات من شقة مخدومها في الجمالية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل شقة مخدومها بمنطقة الجمالية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان رجال الأمن بالقاهرة نجحوا فى ضبط كمية من المصوغات الذهبية بحوزة خادمة عقب سرقتها من شقة مخدومها بالجمالية.

تلقى قسم شرطة الجمالية قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد محلات الصاغة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنها خادمة وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية والألماظ "مجهولة المصدر" .

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات، إعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها بأسلوب"المغافلة" إبان عملها طرف المجنى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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