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أخبار البلد

هاشتاج نزلة السمان فضحت الخرفان يتصدر تويتر بعد كشف حقيقة المظاهرات.. ومغردون: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:57 م
كواليس نزلة السمان
كواليس نزلة السمان
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محمد بدران
تصدّر هاشتاج #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد كشف المظاهرات التي أذاعتها القنوات الإخوانية للمظاهرات في نزلة السمان، والتي أكد الإعلامي يوسف الحسيني والكاتب الصحفي خالد صلاح أن هذه الفيديوهات تم تصويرها في استوديو من إنتاج الشركة المتحدة.


وكانت التعليقات كالتالي:
‏ع الرايق علشان الاخوان بتضايق😜
اكسترا نيوز خدت القنوات الإخوانية المعادية ورا مصنع الكراسي ولبستهم بمبي😅😂😂
مظاهرات نزلة السمان طلعت "متصورة في استديو" وقنوات الاخوان ذاعوا انها مظاهره ضخمه وخرفانهم شاركت فيها😂😂😂
دمتم مفضوحين ياخرفان😜😜‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان 


‏وسيشهد التاريخ أننا كشفنا فبركة مظاهرات الخرفان فى ست ساعات 😂😂😂😂‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان 


‏بصراحة مش عارفة ازاى مختوش 
بالكم أن المظاهرة مفبركة بالرغم أن كل مظاهرتكم اطفال علشان ملقتوش رجالة 
تتظاهر كان الفروض تشكوا‎#نزله_السمان_فضحت_الخرفان 


‏مبسوطه ان الاعلام المصري ابتدا يفوق ويلاعب اعداءنا علي الشناكل ويفضحهم علشان الشعب يبقي عنده وعي ويقدر يفرق بين الحقيقه والكذب 
احنا في حالة حرب وكل الاسلحه مباحه للدفاع عن الوطن پراڤو انهم فضحوا كلاب تركيا وقطر ونكدوا عليهم👍 شابووووو👏👏👏👏👏👏‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان 


‏فين المصريين الجدعان ؟🇪🇬👍🇪🇬
فين كل اللي بيكرهوا الأخوان؟🐏🤛🐏
يلا عشان المتحده جابلتنا حفله ملعوبه بمعلمه وحرفنه ولبست فيها ‎#الجزيره وأخواتها والخرfffااااان ونفختهم في عمقهم الأستراتيزززززي  ويلا كله يقول 👇‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان
عايزين نحتل ترند ‎#تويتر 
ونركب كل ال🐏😜🤣👆 


‏مفاجاه من العيار التقيل مع ضحكه من الصعيد الجواني😂😂#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان وعملوا مظاهره تمثيليه لمظاهره ضد السيسي وقنوات الخرفان ذاعتها بعض الخرفان قالوا انهم نزلوها😂😂😂😂تعيشوا وتاخدوا غيرها ياخرفان😂😂😂 


‏لقيناكم عواطلية بتذيعوا مظاهرات قديمة علي انها جديدة قولنا نعملكم واحدة ف نزلة السمان تسترزقوا منها يلا ياكش يطمر 😂😂‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان 


‏‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان
الخرفاان أخذت قفاااا یااقفاا یاستموني 
أحنا اللی دهنا الهوا دوکوا یااکلاب


‏‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان
اثبت بنا لا يدع مجالا للشك أن قنوات المرتزقه
مثل الجزيره ومكملين والشرق وإعلامي الإخوان اللا مسلمين يجيدون القص واللزق 🖐️و يكذبون كما يتنفسون واصبح بما لا يدع مجالا للشك أنهم بدون مهنيه والإعلام المصري يأخذهم خلف مصنع الكراسي🖐️😂😂😂😂😂


 ‏همووووت يالهوي عالخاز..... اللى خدوه الخرفان وقنواتهم مظاهرة تتصور في بلاتووو وتتبعت ليهم ويشربوا المقلب ويذيعوه علي كل قنواتهم ومواقعهم ويدبوا زي الجردل 
نشكركم علي حسن تعاونكم معنا شااابو سينرجي شااابو الحسيني وخالد صلاح 👏
القفا رقم كام دا يا لبلب😂😂‎#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان 
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