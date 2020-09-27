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سيارات

إم جي تسيطر على مبيعات السوق المصرية وتحقق المركز الخامس

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
إم جي
إم جي
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أماني نوار
أكد رئيس قطاع المبيعات والتسويق في MG أن الشركة نجحت في الفترة الأخيرة في تحقيق تطور كبير في مبيعاتها في مصر، وتسارعت خطوات أعمالها من خلال توفير الطرازات الجديدة أولا أول، بالإضافة إلى تقديم الشركة لخدمات جديدة.


وأوضح رئيس قطاع المبيعات أن مصر نجحت في الوصول إلى المركز الخامس في مبيعات السيارات الملاكي في السوق حتي شهريوليو الماضي،  مؤكدا  أن الشركة نجحت في الوصول إلى تحقيق هذا الانجاز بعد تواجدها في السوق المصري خلال أقل من عامين. 


وأكد أن الشركة نجحت في تحقيق هذا الانجاز بسبب تواجد باقة من الموديلات المتنوعة المجهزة لها بصورة جيدة مع محاولة الشركة توفير كل  مايحتاجه العملاء .

 
 ويتاح لمصر في الوقت الحالي من الشركة 4 طرازات تشمل MG ZS وMG RX5 من فئة الـSUV بالإضافة إلى سيارتين سيدان MG 5 وMG 6 .

يذكر أن أعلنت شركة ام جي mg عن طرح نسخة جديدة من سياراتها والتي تعمل بالبنزين والكهرباء وهو ما يعرف بنظام الهايبرد وأطلقت عليها ام جي mg hs والتي ستأتي بمحركين أحدهما كهربائي والآخر يعمل بالبنزين وكما نعلم أن العالم أجمع يتجه الآن لمصادر الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي للحد من تلوث البيئة.

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