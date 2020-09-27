حبس مالك مصنع لحيازة 13 ألف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيصن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ١٣ ألف عبوة كريمات- دهانات للبشرة- مرطب فم"،و كيلو جرام "فازلين- جلسرين- شمع" بدون مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.





وكلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات والتصريح بدفنها عقب اعداد تقرير مفصل بخواصها.





و تمكن تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١٣ ألف عبوة كريمات- دهانات للبشرة- مرطب فم"،و كيلو جرام "فازلين- جلسرين- شمع" بدون مستندات مجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج .





وتبين أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص- كائن بمدينة نصر ثان





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.