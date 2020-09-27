يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشوربة وبالأخص شوربة اللحم الضأن، لذلك كشف موقع هيلثي طريقة عمل شوربة لحم الضأن بالنعناع.

طريقة عمل شوربة لحم الضأن مع النعناع



مكونات

5 أكواب ماء

4 طماطم

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة

2 ملاعق كبيرة نعناع مجفف ((أوراق فقط))

2 كوسة

1 كيلو لحم ضأن

1 بصلة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 جزرة

1 كوب لسان العصفور





تجهيز

نقطع البصل قطع صغيرة "يقطع البصل".

نقطع اللحم إلى مكعبات متوسطة.

نقطع الكوسة والجزر متساوية القطع الصغيرة.

قشري الطماطم واضربهم في الخلاط.

نضع الزيت واللحم والملح والبصل على نار متوسطة ونقلبهم لمدة 3 دقائق.

أضيفي عصير الطماطم مع التقليب الخفيف حتى ينفصل الزيت على الوجه.

يضاف الماء والجزر والكوسا وتترك لتغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج اللحم جيدًا.

بعد أن ينضج اللحم جيدًا ، أضيفي النعناع إلى الحساء واقلبه.

الآن يمكنك أكله.

