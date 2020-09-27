AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شوربة لحم الضأن بالنعناع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
شوربة لحم الضأن مع
شوربة لحم الضأن مع وصفة النعناع
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

 يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشوربة وبالأخص شوربة اللحم الضأن، لذلك كشف موقع هيلثي طريقة عمل شوربة لحم الضأن بالنعناع. 

طريقة عمل شوربة لحم الضأن مع النعناع

مكونات

5 أكواب ماء

4 طماطم

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة

2 ملاعق كبيرة نعناع مجفف ((أوراق فقط))

2 كوسة

1 كيلو لحم ضأن

1 بصلة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 جزرة

1 كوب لسان العصفور

تجهيز

نقطع البصل قطع صغيرة "يقطع البصل".
نقطع اللحم إلى مكعبات متوسطة.
نقطع الكوسة والجزر متساوية القطع الصغيرة.
قشري الطماطم واضربهم في الخلاط.
نضع الزيت واللحم والملح والبصل على نار متوسطة ونقلبهم لمدة 3 دقائق.
أضيفي عصير الطماطم مع التقليب الخفيف حتى ينفصل الزيت على الوجه.
يضاف الماء والجزر والكوسا وتترك لتغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج اللحم جيدًا.
بعد أن ينضج اللحم جيدًا ، أضيفي النعناع إلى الحساء واقلبه.
الآن يمكنك أكله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفتة والمنسف والكبسة.. تعرف على أشهر أكلات عيد الأضحى في الدول العربية

اللحم بالملوخية بأنواعها دور على الأصل

طريقة عمل شوربة السى فود.. وصفات المحترفين بالكريمة وصيامى

وصفات طبخ الدجاج

ترشيحاتنا

نادية الجندي تتوعد كل من يتطاول عليها بالسجن.. فيديو

علامات موت الفجأة.. لماذا استعاذ منه النبي؟

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

لا لقاح قبل 2021 .. خبير أوبئة لـ صدى البلد: مصر على أبواب الموجة الثانية لفيروس كورونا وعودة الدراسة قد تفتح الباب لتزايد الإصابات والالتزام بالإجراءات الإحترازية حتمي

استخدمت الهاتف أثناء الانتحار .. محكمة تغرم امرأة ألقت بنفسها أمام القطار

تفاصيل وشروط عودة الحضرات وليالي الذكر للطرق الصوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدمت الهاتف أثناء الانتحار .. محكمة تغرم امرأة ألقت بنفسها أمام القطار

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

سعودية تركن سيارتها وتفترش الطريق السريع لأداء الصلاة| شاهد