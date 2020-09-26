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توك شو

بيقبض عشان يكذب.. خالد صلاح يعلق على أداء معتز مطر عند عرضه الفيديوهات المفبركة .. شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:41 م
خالد صلاح
خالد صلاح
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محمد حليم قنديل
علق خالد صلاح، على معتز مطر عند إذاعته للفيديوهات المفبركة لمظاهرات نزلة السمان، قائلاً "مش قادر أصدق الحماس على التزييف.. مش قادر أصدق إن كل هذه الطاقة طالعة فى الكذب لأنهم كائنات تعيش على الكذب".

أضاف «صلاح» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن معتز مطر ومحمد ناصر وأمثالهما يقبضون الأموال الكثيرة من أجل الكذب والتضليل.


وقلّد خالد صلاح، أداء العاملين فى قناة الجزيرة بشكل ساخرًا، قائلاً: "قالت مصادر لقناة الجزيرة إن هناك مظاهرات فى نزلة السمان".

من جانبه قلّد الإعلامي يوسف الحسيني، حركات معتز مطر أثناء تقديمه لبرنامجه وهو يتحدث بحرارة شديدة ويتحرك أثناء الكلام، قائلاً "مظاهرة نزلة السمان.. أخيرًا الجماهير نزلت.. الأحرار فى كل مكان".

وأشار إلى أن الفيديوهات المفبركة أظهرت المخرج عندما كان يقول: "قول تاني" قبل بدء تصوير الفيديوهات.
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