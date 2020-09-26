بعد أكذوبة الإخوان | #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان الأكثر تداولا بمواقع التواصل

تصدر هاشتاج #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى خاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد فبركة جماعة الإخوان لفيديوهات غير حقيقية عن مظاهرات نزلة السمان.
شن المغردون هجوما حادا على جماعة الإخوان الكاذبة وفبركتها للحقائق لتحقيق أهدافها ونشر أفكارها المسمومة من خلال قنواتهم وأبواقهم الإعلامية التي تعمل ليل نهار لنشر الشائعات ضد الدولة المصرية، خاصة المظاهرات المزعومة التي رافضها الشعب المصري.
عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو عن فبركة قناة «الجزيرة» وعرضها لفيديو قديم وإعلانه على إنه مظاهرات نزلة السمان، وهذا الفيديو قديم وليس جديدا وكان موجودا على صفحة معتز مطر.
وقال الإعلامي يوسف الحسيني، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية يقول على الإعلام المصري "إعلام مطبلاتي".
وتابع يوسف الحسيني، أنه عندما يقال ان هناك إصلاحا اقتصاديا فهذا الكلام جاء من جهات مالية تعرف ماذا تقوم به الدولة فى الوقت الحالي ولكن الاعلام المعادي لا يريد معرفة الحقيقة.
وأوضح الحسيني، أن الرئيس السيسي قالها كثيرا إن الذي يحدث فى مصر من الاصلاح الاقتصادي والنهضة والتطوير يجعل أشخاصا معادية تحزن من ذلك.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي قال "يا هنبني دولة .. يا منشتغلش خالص"، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بنهضة كبيرة وعظيمة تكيد الجماعة الارهابية.
وكشف يوسف الحسيني عن السبب الرئيسي لاعتماد جماعة الإخوان الإرهابية على الهارب محمد على «الهلفوت»، موضحا أن سيناريو محمد على كان فكرة مثل محمد ناصر ومعتز مطر في البداية.
وقال «الحسيني» إن محمد ناصر ومعتز مطر أصبحا "كروت" محروقة بالنسبة للشعب المصري لذلك لجأت جماعة الإخوان إلى الهارب محمد على ليكون أداة الوصول إلي الشارع المصري والبسطاء.
وأوضح أن محمد على يحاول شحن الشعب المصري والتحريض على المظاهرات بالكذب، مشيرا إلى أن محمد على خرج ليتصدر المشهد ليكون بديلا لعناصر أخرى للتقرب من الشباب ودعواته للفوضى ليحدث صدام.
وأشار إلى أن محمد على يعيش الآن حالة من اليأس والفشل بعد رفض دعوته للتظاهرات من قبل الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب المصري كشف ألاعيب محمد على التحريضية وادعاءات الجماعة الإرهابية لهدم الدولة.
من ناحية أخرى فتحت الصحف الإسبانية النار على المقاول الهارب محمد علي وسلطت الضوء على الجرائم التي قام بها من نصب واحتيال وبيع المشروعات الوهمية بإسبانيا.
في صحفية Crónica Global الإسبانية، قال الصحفي إيجاسي خورّو، إن هناك تساؤلات شتى حول المقاول الهارب محمد علي، خاصةً وأنه دفع 200 ألف يورو في سبيل الترويج الإعلامي لأحد مشاريعه الوهمية في برشلونة.