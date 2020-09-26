AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد أكذوبة الإخوان | #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان الأكثر تداولا بمواقع التواصل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:38 م
صورة من المظاهرات
صورة من المظاهرات المفبركة
Advertisements
قسم التوك شو
تصدر هاشتاج #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى خاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد فبركة جماعة الإخوان لفيديوهات غير حقيقية عن مظاهرات نزلة السمان.

شن المغردون هجوما حادا على جماعة الإخوان الكاذبة وفبركتها للحقائق لتحقيق أهدافها ونشر أفكارها المسمومة من خلال قنواتهم وأبواقهم الإعلامية التي تعمل ليل نهار لنشر الشائعات ضد الدولة المصرية، خاصة المظاهرات المزعومة التي رافضها الشعب المصري.

عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو عن فبركة قناة «الجزيرة» وعرضها لفيديو قديم وإعلانه على إنه مظاهرات نزلة السمان، وهذا الفيديو قديم وليس جديدا وكان موجودا على صفحة معتز مطر.

وقال الإعلامي يوسف الحسيني، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية يقول على الإعلام المصري "إعلام مطبلاتي".

وتابع يوسف الحسيني، أنه عندما يقال ان هناك إصلاحا اقتصاديا فهذا الكلام جاء من جهات مالية تعرف ماذا تقوم به الدولة فى الوقت الحالي ولكن الاعلام المعادي لا يريد معرفة الحقيقة.

وأوضح الحسيني، أن الرئيس السيسي قالها كثيرا إن الذي يحدث فى مصر من الاصلاح الاقتصادي والنهضة والتطوير يجعل أشخاصا معادية تحزن من ذلك.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قال "يا هنبني دولة .. يا منشتغلش خالص"، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بنهضة كبيرة وعظيمة تكيد الجماعة الارهابية.

وكشف  يوسف الحسيني عن السبب الرئيسي لاعتماد جماعة الإخوان الإرهابية على الهارب محمد على «الهلفوت»، موضحا أن سيناريو محمد على كان فكرة مثل محمد ناصر ومعتز مطر في البداية.

وقال «الحسيني» إن محمد ناصر ومعتز مطر أصبحا "كروت" محروقة بالنسبة للشعب المصري لذلك لجأت جماعة الإخوان إلى الهارب محمد على ليكون أداة الوصول إلي الشارع المصري والبسطاء.

وأوضح أن محمد على يحاول شحن الشعب المصري والتحريض على المظاهرات بالكذب، مشيرا إلى أن محمد على خرج ليتصدر المشهد ليكون بديلا لعناصر أخرى للتقرب من الشباب ودعواته للفوضى ليحدث صدام.

وأشار إلى أن محمد على يعيش الآن حالة من اليأس والفشل بعد رفض دعوته للتظاهرات من قبل الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب المصري كشف ألاعيب محمد على التحريضية وادعاءات الجماعة الإرهابية لهدم الدولة.

من ناحية أخرى فتحت الصحف الإسبانية النار على المقاول الهارب محمد علي وسلطت الضوء على الجرائم التي قام بها من نصب واحتيال وبيع المشروعات الوهمية بإسبانيا.

في صحفية Crónica Global الإسبانية، قال الصحفي إيجاسي خورّو، إن هناك تساؤلات شتى حول المقاول الهارب محمد علي، خاصةً وأنه دفع 200 ألف يورو في سبيل الترويج الإعلامي لأحد مشاريعه الوهمية في برشلونة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوسف الحسيني: مصر لن تشهد أي حراك ثوري تابع لجماعة الإخوان الإرهابية تحت أي ظرف.. فيديو

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

الشركة المتحدة تنتج فيديوهات مفبركة للمظاهرات لفضح قنوات الاخوان..فيديو

فضيحة للإخوان| الجزيرة تعرض فيديو قديمًا من صفحة معتز مطر زاعمة حداثته | شاهد

«الهلفوت الهارب».. لماذا تعتمد الإخوان على الخائن محمد علي في هذا التوقيت؟ ..فيديو

ترشيحاتنا

هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يرد

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

صدى البلد يكشف حقيقة فيديوهات تعدي رئيس مركز سمالوط على المواطنين

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي ماذا أفعل ؟ علي جمعة يجيب

AdvertisementS

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

هدد بالانتحار| ماذا طلبت والدة متحرش الجامعة الأمريكية من إحدى الضحايا

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

شاهد.. تصميم خيالي مبهر لمرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s class 2021.. مواصفات

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة