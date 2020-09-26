بعد أكذوبة الإخوان | #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان الأكثر تداولا بمواقع التواصل

عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو عن فبركة قناة «الجزيرة» وعرضها لفيديو قديم وإعلانه على إنه مظاهرات نزلة السمان ، وهذا الفيديو قديم وليس جديدا وكان موجودا على صفحة معتز مطر.





وقال الإعلامي يوسف الحسيني، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية يقول على الإعلام المصري "إعلام مطبلاتي".





وتابع يوسف الحسيني، أنه عندما يقال ان هناك إصلاحا اقتصاديا فهذا الكلام جاء من جهات مالية تعرف ماذا تقوم به الدولة فى الوقت الحالي ولكن الاعلام المعادي لا يريد معرفة الحقيقة.





وأوضح الحسيني، أن الرئيس السيسي قالها كثيرا إن الذي يحدث فى مصر من الاصلاح الاقتصادي والنهضة والتطوير يجعل أشخاصا معادية تحزن من ذلك.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي قال "يا هنبني دولة .. يا منشتغلش خالص"، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بنهضة كبيرة وعظيمة تكيد الجماعة الارهابية.