وزير قطاع الأعمال: الرئيس السيسي سألني 15 سؤالا.. وربط الأجر بالإنتاج والربحية مهم للتطوير.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن أول اجتماع تم بيني وبين الرئيس السيسي كان بعد شهر من حلف اليمين والحقيقة أنه كان امتحانا.





وأضاف هشام توفيق، أثناء لقائه ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي سألني 15 سؤالا في صناعات مختلفة، مؤكدا أن الحديث عن الغزل والنسيج أخذ وقتا كبيرا.





، أنه منذ شهر أكتوبر 2018 إ لى الآن يقوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمتابعة برنامج إصلاح الأعمال الذى تم وضعه وقتها. وأوضح هشام توفيق أكتوبرلىوضعه





وتابع أن مجال الاستثمار من المهم فيه هو تقييم الشركات، مؤكدا أن حياته هي سلسلة متصلة من البحوث والدراسات.





واستكمل أ ن ربط الأجر بالإنتاج والربحية أحد أهم محاور التطوير في قطاع الأعمال .