AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال: الرئيس السيسي سألني 15 سؤالا.. وربط الأجر بالإنتاج والربحية مهم للتطوير.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:49 م
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements
إبراهيم القادري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن أول اجتماع تم بيني وبين الرئيس السيسي كان بعد شهر من حلف اليمين والحقيقة أنه كان امتحانا.

وأضاف هشام توفيق، أثناء لقائه ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي سألني 15 سؤالا في صناعات مختلفة، مؤكدا أن الحديث عن الغزل والنسيج أخذ وقتا كبيرا.

وأوضح هشام توفيق، أنه منذ شهر أكتوبر 2018 إلى الآن يقوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمتابعة برنامج إصلاح الأعمال الذى تم وضعه وقتها.

وتابع أن مجال الاستثمار من المهم فيه هو تقييم الشركات، مؤكدا أن حياته هي سلسلة متصلة من البحوث والدراسات.

واستكمل أن ربط الأجر بالإنتاج والربحية أحد أهم محاور التطوير في قطاع الأعمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: نمتلك 32 شركة للغزل والنسيج تم دمجها في 9 فقط

وزير قطاع الأعمال: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال 14 شهرا.. فيديو

لإنشاء مصانع غزل ونسيج في المحلة .. برلمانية تطالب بزيادة استخدام التقنية الحديثة

برلماني: تطوير صناعة الغزل والنسيج أولوية للرئيس السيسي والحكومة

هشام توفيق: تطوير مصانع الغزل والنسيج يساهم فى استغلال القطن المصري

وزير قطاع الأعمال: مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

هدد بالانتحار| ماذا طلبت والدة متحرش الجامعة الأمريكية من إحدى الضحايا

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمصنع مواد غذائية شهير بـ دمنهور

إبرام اتفاقية| خبير لوائح يوجه نصيحة للأهلي لحل أزمة فايلر

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

AdvertisementS

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

هدد بالانتحار| ماذا طلبت والدة متحرش الجامعة الأمريكية من إحدى الضحايا

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

شاهد.. تصميم خيالي مبهر لمرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s class 2021.. مواصفات

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة