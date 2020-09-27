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منوعات

لمدة سنة ونصف .. قطع الإنترنت يوميا عن قرية كاملة بسبب تليفزيون

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:09 ص
تلفزيون قديم يتسبب
تلفزيون قديم يتسبب في قطع الانترنت عن قرية كاملة
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قسم المنوعات
على مدار 18 شهرا، وفي نفس الموعد، يستيقط السكان في قرية أبرهوسان بالمملكة المتحدة، ليفاجأوا بانقطاع الانترنت كل صباح وبالتحديد في تمام الساعة السابعة صباحا.

نظرا لطبيعة المكان الريفي حاول السكان البحث عن سبب قطع الانترنت عن القرية بأكملها التي تقع في ويلز، المثير في الأمر، أن الظاهرة تتكرر يوميا واستمرت طوال الـ18 شهرا.

وفقا لموقع "نيوزون" الناطق بالفرنسية، أرسلت شركة الاتصالات البريطانية Openreach مهندسا إلى مكان القرية، لكن دون جدوى، على الرغم من إجراء عمليات تفتيش وإصلاحات دقيقة في الموقع.

ومع اقتراب نهاية المهمة، قرر المهندس المسؤول الاستعانة بزملائه العاملين في المقر الرئيسي للشركة، وفي السادسة صباحا، استخدموا جهازا للكشف عن أي ضوضاء كهربائية في القرية.

وفي تمام السابعة صباحا، رصد الجهاز إشارات عالية في التداخل الكهربائي بالقرية، حيث تم رصد موجات كهربائية قادرة على التأثير على موجات الراديو.

قاد هذا الاكتشاف الفريق إلى أحد منازل القرية، وبعد طرح بعض الأسئلة، اكتشف الفنيون أن تلفازه القديم هو مصدر التداخل المغنطيسي.

واكتشف الموظفون أن المقيم في المنزل كان يشغل تلفازه يوميا في تمام السابعة صباحا، وعندما سمع خبر انقطاع الانترنت بسببه، خجل بشدة.

وأعرب الساكن الذي لم يذكر اسمه عن أسفه لأن تلفازه القديم كان سبب مشكلة الاتصال بالإنترنت لقرية بأكملها، ووافق على الفور على عدم تشغيل تلفازه.
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