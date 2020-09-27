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أفكار تخزين للشقق الصغيرة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
أفكار تخزين شقة صغيرة
أفكار تخزين شقة صغيرة
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أسماء عبد الحفيظ

مفتاح تخزين المنزل الصغير هو التنظيم. ويتطلب التنظيم التخطيط والإبداع ، خاصة عندما تريد الحصول على مساحة، فلا يمكنك القيام بذلك إلا من خلال بدائل التخزين الإبداعية. التغييرات الصغيرة تحدث فرقًا كبيرًا في المساحات الصغيرة.


ووفقا لما نشره موقع Dekoor، ابدأ بالنظر في كل غرفة وقم بتقييم احتياجاتك الأساسية. خذ ورقة وقلم ولاحظ كل "المساحات الميتة". النظر والنظر مرة واحدة لا يكفي. تحتاج إلى تكرار هذه العملية عدة مرات وفي كل مرة ستلاحظ "مساحة ميتة" أخرى لم تلاحظها من قبل. هذا الروتين هو العثور على مساحة حيث لا يبدو أن هناك شيئًا. 


تتمثل الخطوة الأولى في مساحة التخزين الإضافية الإبداعية في تجاوز الملابس والأحذية وأدوات غرفة النوم وأدوات المطبخ وأي أدوات منزلية أخرى. 


وستندهش من معرفة أن عددًا قليلًا من العناصر كانت تشغل مساحة في منزلك بلا فائدة. إما أنهم فقدوا منفعتهم ، أو أنهم أصبحوا عتيقين أو أنك تجاوزتهم. على الفور ، تخلص منهم. لا نحتاج إلى ازدحام منزلنا وأن نكون مكتظين بالمساحة. سيؤدي ذلك إلى توفير مساحة أكبر وجلب بعض النقود الصعبة.


حلول التخزين للشقق الصغيرة
 يجب أن تحتوي غرفة النوم على صناديق مصنوعة خصيصًا ، وأدراج خزانة قديمة مخزنة أسفل السرير ، وتغطي طول وعرض السرير. فهو مكان مثالي لتخزين الملابس في غير موسمها ، والكتان ، واللحاف ، والوسائد الإضافية.


 احصل على حامل كتب ضيق للكتب ، وجدار جانبي لتعليق الملابس وفوقه ، ضع الملابس الداخلية والسترات والملابس الكاجوال والأحذية في سلة.


وتتميز الأريكة بسعة تخزين كبيرة لتوفر لك مساحة أكبر للعناصر المنزلية الضرورية الأخرى.

مطبخ صغير
 يمكن تثبيت الأبواب الداخلية لخزائن المطبخ بأرفف ضيقة لاستيعاب المنظفات ، وتلميع الأثاث ، والإسفنج ، وأجهزة التنظيف ، وملابس الغبار ، إلخ.


أي أرفف فوق وتحت الحوض تزيد من سعة التخزين ثلاث مرات. 


وعربة المطبخ هي عنصر تخزين مفيد للغاية ومفيد. 

وبالنسبة للأواني الثقيلة والمقالي، يمكن تعليق الأواني الكبيرة على الحائط ، وهذا سيساعد في الحفاظ على التحميل بعيدًا عن الخزائن. 


فيما يحتاج الحمام إلى حجيرة لحفظ مناشف الحمام والأيدي وغسل الملابس. ثبت واحدا أو اثنين من عصي تعليق المناشف ، لكل من مناشف الحمام واليدين.


وكل ما سبق، يهدف لإنشاء مساحة إضافية ويجعل الحياة سهلة ويعطي المنزل الصغير شعورًا بأنه كبير وواسع مع كل العناصر المرتبة بدقة حيث لا يبدو أن هناك شيئًا في غير محله.

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