برلمانية: استجابة السيسى لعلاج طفلة النخاع يؤكد على إنسانيته

قالت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يقف سندا قويا فى ظهر المواطن البسيط واستجابته لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي خير دليل على ذلك.





وأكدت "هجرس" لـ"صدى البلد"، أن استجابة الرئيس السيسى لهذه الحالات يؤكد إنسانيته ومع ذلك لا ننسى دور وزارة الصحة والتأمين الصحى فى تقديم العلاج والرعاية للمواطنين الأكثر احتياجا ولكن الوزارة تلتزم بالنظام معين يجعلها تدقق فى جميع الأوراق المطلوبة لإجراء عملية معينة أو صرف علاج معين.









وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى الإنسان عندما يرى أى استغاثة لا يتوقف لحظة واحدة عن تقديم العون فيقوم فى الحال بإصدار توجيه فى صالح المواطن فى أى مكان.





أكدت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي، وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسي" لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وتعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكي وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.



وأضاف "مجاهد" أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفي كان فى استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين مخ وأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، واستشاري علاج طبيعي، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.



