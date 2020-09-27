AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: استجابة السيسى لعلاج طفلة النخاع يؤكد على إنسانيته

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
حسن رضوان
قالت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يقف سندا قويا فى ظهر المواطن البسيط واستجابته لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية،  وعلاجها على نفقة التأمين الصحي خير دليل على ذلك.

وأكدت "هجرس" لـ"صدى البلد"، أن استجابة الرئيس السيسى لهذه الحالات يؤكد إنسانيته ومع ذلك لا ننسى دور وزارة الصحة والتأمين الصحى فى تقديم العلاج والرعاية للمواطنين الأكثر احتياجا ولكن الوزارة تلتزم بالنظام معين يجعلها تدقق فى جميع الأوراق المطلوبة لإجراء عملية معينة أو صرف علاج معين.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى الإنسان عندما يرى أى استغاثة لا يتوقف لحظة واحدة عن تقديم العون فيقوم فى الحال بإصدار توجيه فى صالح المواطن فى أى مكان.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي،  وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسي" لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وتعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكي وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.


وأضاف "مجاهد" أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفي كان فى استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين مخ وأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، واستشاري علاج طبيعي، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل طفل العجانة من أسوان إلى القاهرة للعلاج على نفقة وزارة الصحة.. صور

وسط اهتمام كبير من المسئولين.. القصة الكاملة لإنقاذ طفل العجانة في أسوان.. شاهد

بينهم 14 ألفا غير مصريين.. وزيرة الصحة: فحص 816 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

وزيرة الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة

لفتة طيبة.. وزيرة الصحة تستجيب لـ والد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: مصر والإمارات أحبطتا مخططا لمعركة أخطر من حروب السلاح

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

جمال الغندور: أرفض تواجد رئيس لجنة للحكام أجنبي.. وما يحدث بالأهلي والزمالك محزن

فيديو جراف.. تفاصيل جديدة فاضحة عن حياة الهارب محمد علي

عودة مباريات دوري اليد غدا وتأجيل مباراة سموحة والزمالك للإثنين

يخرب عقلك يا ميزو.. يوسف الحسيني يقصف جبهة معتز مطر بعد فبركة فيديو من مظاهرات الاخوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد