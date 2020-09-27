الأكل العاطفي .. أسوأ 10 أخطاء في تغذية المراهقين

يجهل الكثير من الأشخاص أفضل أسلوب تغذية بالنسبة المراهقين، مما يجعل البعض يقع فى الأخطاء، لذلك كشف موقع هيلثي عن هذه الأخطاء، وقدم بعض النصائح حول تغذية المراهقين.





وفقا لما نشره الموقع يجب أن يحتوي الإفطار على الكربوهيدرات الجيدة التي تمد الجسم بالطاقة ليوم إجازته، ويجب على الأمهات إعداد وجبات خفيفة غنية بالفيتامينات والمعادن لتحسين مهارة التركيز لدى ابنهن أو ابنتهن. هناك 10 أخطاء مع المراهقين وهي كالآتي:





تخطي الفطور: الإفطار مهم لأنه يمد الجسم بالطاقة الأساسية من الكربوهيدرات.





الوجبات السريعة: حذرت منظمة الصحة العالمية من الإفراط في تناول الطعام السريعة الأطعمة والوجبات السريعة نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تؤدي إلى حفظ الدهون والإصابة بأمراض أخرى مثل مرض السكري.





تناول الطعام على أساس غير منتظم: أوضح متخصصون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تناول الطعام في نفس الأوقات كل يوم يساعد في تحسين الشهية وفقدان الوزن أثناء تناول وجبة واحدة كبيرة الحجم يؤدي إلى زيادة الوزن.





فقدان الشهية: يعاني منه الكثير من المراهقين خاصة الفتيات بسبب نزاهة زيادة الوزن لديهم ويستمر ذلك حتى تكره الفتاة الأكل على الإطلاق. ومن ثم فإنهم يفقدون الوزن تدريجيًا بطريقة سيئة للغاية وهذا بسبب:





الأعراض الهستيرية: أكثر من 80٪ من الفتيات في هذه المرحلة من الحياة يشعرن بالدهن حتى لو بدت طبيعية للآخرين.





قد يترافق مع الوسواس القهري.





قد يكون من أعراض الاكتئاب.





الشره المرضي العصبي: هذا هو عكس فقدان الشهية ويحدث في المرحلة المتأخرة من المراهقة حيث تستمر الفتيات في الأكل بكثرة مع هذه الأعراض:

فقدان السيطرة على حصص الطعام.

الإفراط في تناول الطعام مرتين في الأسبوع على الأقل ويستمر لمدة 3 أشهر على الأقل.













قد يؤدي المراهقون إلى ممارسة تمارين مكثفة للتخلص من الوزن الزائد الناتج عن الاكتئاب أو فقر الدم أو التعب المزمن.













تناول الطعام في الخارج: الاعتماد على الوجبات السريعة في صالات الطعام أو المطاعم أدى إلى زيادة الوزن بين الأطفال والبالغين. يرتبط مرض السكري ارتباطًا وثيقًا بذلك و 90٪ من الأطعمة السريعة لا تحتوي على أي قيم غذائية وهي غنية بالسعرات الحرارية وتتراوح ما بين 400 إلى 500 سعر حراري.













عدم قراءة الملصقات الغذائية: عادة ما يأكل البالغون أطعمة مثل الكعك أو رقائق البطاطس دون قراءة الملصقات الغذائية المرفقة بها والتي تحتوي على السعرات الحرارية لكل حصة وكمية الدهون والحميات بالإضافة إلى عناصر أخرى. من المهم التمسك بكمية السعرات الحرارية اليومية وفقًا لنظامك الغذائي.













الأكل العاطفي: معظم الناس يفرطون في تناول الطعام بسبب مشاعر مثل القلق أو الخوف أو الاكتئاب. في هذا السياق ، يقول المختصون إن على الناس أن يذهبوا لحل المشكلة بدلًا من تجاهلها بالأكل.













عدم ممارسة الرياضة: وجد العلماء في ASMI أن عدم ممارسة الرياضة في سن المراهقة يؤثر سلبًا على الجسم والتمثيل الغذائي لاحقًا ، لذلك يجب على الأمهات تعزيز أطفالهن قبل المراهقة في ممارسة الرياضة بانتظام من خلال نادي رياضي مع مدربين متخصصين.













التدخين: يوضح العلماء أن التدخين في هذه المرحلة يقلل من جهاز المناعة في الجسم مما يضعف حواس التذوق والشم ويزيد من كمية فيتامين سي بما يفوق حاجة الجسم التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي بشكل سلبي.