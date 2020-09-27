محمد الدسوقي: بهلوانات قنوات الجزيرة والجماعة الإرهابية لن يعتذروا عن الفبركة الإعلامية .. فيديو

قال محمد الدسوقي رشدي، كاتب صحفي، إنه يعتب على يوسف الحسيني وخالد صلاح بسبب الحلقة النارية التي قدماها على شاشة قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف رشدي: "اللي عملوا دا مش حلقة وبس .. دي عملة ضد العدو..وكان المفروض يكون جنبهم دورق عرق سوس يشربوا منه بعد انتهاء الحلقة".









وأضاف «الدسوقي» خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه بعد فضح الاخوان والفيديوهات المفبركة فإنه سوف يقوم معتز مطر بالرد على كل هذه الجقائق قائلا "الأساليب الرخيصة اللى بتستخدموها دي عشان توقعنا.. وان دا ضعف منكم".





وتابع الدسوقي: منذ متي كان هناك مرتزقة يتراجعون عن وجهة نظرهم طالما مازالوا يتلقون الأموال بشكل كبير وكامل.





وأوضح الدسوقي، ان الاخوان يحللون لانفسهم أن يفبركوا فيديوهات مظاهرات وعنف داخل الدولة المصرية لنشر الفوضي والشائعات بين المواطنين لكي يقوموا بتدمير بلدهم ولكن يحرمونه على غيرهم.



