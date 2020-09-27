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فن

أمير رمسيس: عانيت كثيرا بسبب مكان التصوير في حظر تجول

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:54 ص
امير رمسيس
امير رمسيس
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أحمد إبراهيم
كشف المخرج امير رمسيس عن بعض تفاصيل فيلمه الجديد "حظر تجول" الذى من المقرر أن يشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 والتى تنطلق فى نوفمبر المقبل. 

وقال أمير رمسيس لـ صدى البلد: عانيت كثيرا بسبب مكان التصوير الرئيس والذى يشهد معظم أحداث الفيلم، حيث كنت فى حيرة بين بناء ديكور والتصوير فى حى حقيقى. 

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وأضاف أمير: وجدت ضالتى فى حى شبرا الذى ترعرعت ونشأت به، وهو الأمر الذى دفعنى أكثر لتصوير العمل بداخله خاصة أننى أعرف كل تفاصيل الحي وأمتلك مفاتيحه. 

يذكر أن فيلم حظر تجول يقوم ببطولته إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وتاليف واخراج امير رمسيس.  

وشاركت أمينة خليل، مؤخرًا في فيلم "توأم روحي"، الذي عُرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها. 

يذكر أن حسن الرداد، أعلن عن نجاح فيلم «توأم روحي»، مؤكدا أنه لم يتوقع نجاح توأم روحي بهذا الشكل في ظل جائحة فيروس كورونا وإلزام الحضور بنسبة 25% فقط في دور السينما.

وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» : «احنا غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا جدا أكتر ما كنا نتوقع، وعملنا مجهود كبير وأجل لاسباب وظروف كثيرة».

وتابع الفنان حسن الرداد : «هناك اجماع بين النقاد الفنيين والجمهور على نجاح فيلم توأم روحي وهذا من العادات القليلة عندما تحدث»، مضيفا أنا بعمل حساب الجمهور في كل أعمالي الفنية وأحترم أراء النقاد .

كما أشار أن  هناك بعض النقاد بنسبة 20% لم يعجبهم اي حاجة خالص ولا اي عمل فني، مؤكدا أنه دائما مهتم بدوره في كل الاعمال الفنية، والمخرج هو أهم شخص في العمل لان لديه رؤية معينة في المشاهد منهم  عثمان أبو لبن .


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