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طارق شوقي: امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة لن تكون بنصف الدرجة.. تفاصيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة وتصحيحها ووضع الأسئلة سيكون إلكترونيًا من دون أى تدخل عنصر بشري، وهى أحدث نظم التعلم على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه لن يتم احتساب الأسئلة المقالية ولكن تتم مراعاتها واللجوء لها عند الدخول للجامعة.

وأوضح "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "في نظام امتحانات الثانوية الجديد سنراعي امتحانات الدور الثاني.. في النظام القديم هناك فرصة واحدة للنجاح في الاختبار الأول، أما الاختبار الثاني فيكون بنصف الدرجة، ولكننا قررنا منح الطالب فرصتين للامتحان واختيار الدرجة الأعلي".

وتابع وزير التربية والتعليم، "النهاردة حققنا تطورات كبيرة على مستوي التعليم بعد عامين من التخطيط وتحديدا عام 2018".

وقال "منذ تسلمي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة وخطتنا هي القضاء عليها".

ونوه بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.

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