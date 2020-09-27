وزير التعليم: مادة القيم واحترام الآخر تضاف للمجموع وبها نجاح ورسوب

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن كتاب القيم واحترام الآخر يتضمن مجموعة من القيم منها الرحمة والحب والاحترام والأمانة والإتقان وغيرها من القيم الأخرى التي تساهم في تكوين شخصية الطفل.





وأضاف "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن كتاب القيم واحترام الآخر يتم تطبيقه على طلاب الصف الثالث الابتدائي، لافتا إلى أن الكتاب والمنهج سيكون في صورة أنشطة ومادة نجاح ورسوب وتضاف للمجموع وسيعقد فيها اختبار للطلاب.





ونوه بأن مادة الدين الإسلامي والدين المسيحي ستظل كما هي مادة نجاح ورسوب، ولن تضاف إلى المجموع.





وتابع "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة اسأل المعلم التى يستطيع بها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب بمتابعة جدول القنوات التعليمية، مضيفا "المواد التي تضاف إلى المجموع ستدرس على القنوات التعليمية وهى المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء، أما المواد التربوية التى فلن تضاف إلى المجموع، وستكون في أيام الحضور للمدارس".





وأكد "النهاردة حققنا تطورات كبيرة على مستوي التعليم بعد عامين من التخطيط وتحديدا عام 2018".





وأوضح "منذ تسلمي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة وخطتنا هي القضاء عليها".





وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.



