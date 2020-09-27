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وزير التعليم: مناهج جديدة بداية من كي جي والتقييم بالمشاريع البحثية.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، إن منهج الصفوف الأربعة الأولى للطفل من رياض الأطفال إلى الصف الثاني الابتدائي، وضعت الوزارة منهجا جديدا لها كليا لم يسبق لأحد أن تلقاه في مصر.   

وأكد شوقي خلال استضافته ببرنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»، أن الوزارة استحدثت تقييما جديدا باستخدام الأبحاث بداية من الصف الثالث الابتدائي، وهذا بعد نجاح فكرة الأبحاث في فترة جائحة كورونا، ومن الجيد تدريب الطفل على كتابة الأبحاث في تلك الفترة العمرية.   

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن العديد من المنصات أضيفت ضمن العملية التعليمية بمختلف وسائل التعليم من فيديوهات وصور وغيرها وتلك تساعد الطفل على الفهم أكثر من الحفظ.   

ونوه إلى أن إنشاء مكتبة تعليمية تحسدنا عليها الدول المحيطة، مشيرا إلى أن منصة «إدمودو» كانت من أهم المنصات للتعليم عن بعد في فترة كورونا و الآن يوجد بها 11.5 مليون طالب و700 ألف ولي أمر وحوالي مليون معلم.

وأشار إلى أن الوزارة غيرت في الصف الأول والثاني الثانوي أمر واحد و هو عملية التقييم لقياس مدي فهم الطالب وليس حفظه وهذا ما قوبل بمقاومة كبيرة في البداية.
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