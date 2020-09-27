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تطور المساجد في مصر عبر التاريخ .. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عبد الشافي الشيخ، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مصر منذ فجر التاريخ وهي بلد متدينة، والمصريون متدينون بالطبع والفطرة، وهذا كلام علمي وحقيقي.


وأضاف «الشيخ» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المساجد تطورت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق أيام النبي والصحابة، فالآن أصبح المسجد به جميع وسائل الراحة من فرش الأرضية ومكيفات الهواء وغيرها.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، أن المسجد فى الإسلام هو دور للعبادة وبه لمسات معمارية تجمل من شكلة وتضيف له جمالا فى الشكل، والدليل على ذلك مسجد السلطان حسن أصبح مزارا سياحيا.

وأوضح الدكتور عبد الشافي الشيخ، أنه لا يوجد لدينا مشكلة فى عدد المساجد، مشيرا إلى أنه من الاحب لدينا أن تكتظ جميع المساجد بالمصلين.

وأشار إلى أن المسجد فى الدين لم يكن قصدا بالجدران، موضحا أن المسجد لم يكن للصلاة فقط بل لتعليم دين الله الى الجميع من أعطاء الدروس وغيرها.

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