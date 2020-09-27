وزير الشباب والرياضة يتبنى مبادرة لدعم الأفكار الشبابية بـ أسيوط

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط الملتقى الشبابى بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط وأدارا جلسة حوارية بحضور اكثر من 225 شاب وفتاة لاستعراض ابرز مطالب الشباب ومقترحاتهم وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، كما كرم فريقى نادى اسيوط الرياضى ونادى بترول أسيوط لكرة اليد لتأهلهم لدورى المحترفين .





اقرأ أيضا : وزير الشباب ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 ملاعب بمركزي شباب الواسطى والفتح





جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية والمهندس مجدى سليم رئيس مجلس ادارة نادى اسيوط الرياضى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب المشارك فى الملتقى .





وأعلن الدكتور أشرف صبحى – خلال كلمته – عن تبنيه مبادرة انشاء شركة بمحافظة اسيوط لتبنى المبادرات والافكار الشبابية ودعمها ليتم تنفيذها على ارض الواقع، مشيرا الى انه هناك ما يقرب من 24 مليون شاب وفتاة شاركوا فى انشطة الوزارة بمختلف محافظات مصر من خلال المشاركة الفعلية او عن طريق التفاعل "اون لاين "عبر الانترنت.





ولفت الى دعم القيادة السياسية والحكومة للتوسع فى تطوير مراكز الشباب والاندية والتوسع فى انشاء الملاعب وحمامات السباحة بمختلف المراكز وطرحها للاستثمار من خلال نظام pot والذى اثبت نجاحه فى مختلف المحافظات مشيرا الى حرص الدولة على تبنى افكار ومبادرات الشباب واستغلال مواهبهم وصقلها وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج وانشطة الوزارة التى يتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب والاندية على مستوى الجمهورية .





كما وجه محافظ أسيوط الشكر لمعالى وزير الشباب والرياضى لتشريفه وزيارته للمحافظة اليوم لتفقد وافتتاح بعض المشروعات ومشاركته حوار مفتوح مع شباب المحافظة للاستماع الى طلباتهم ومقترحاتهم وايجاد الحلول العاجلة لها وتبنى افكارهم ليتم تنفيذها على ارض الواقع معلنا مساندته ودعمه للمشروعات الشبابية والمبادرات التى تخدم المجتمع والتى تساهم فى تنمية مواهب الشباب وابداعهم وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الامكانيات لهم .



