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29 مرشحا من تنسيقية شباب الأحزاب بانتخابات النواب على القائمة الوطنية.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:04 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة شيماء عبد الاله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 29 من زملائهم مرشحون على القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى وجود 5 آخرين أعضاء في مجلس الشيوخ.


وأضافت شيماء عبد الإله خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن هناك عددا من الزملاء مرشحون على المقاعد الفردية، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب تقوم بدعمهم.

وأوضحت شيماء عبد الإله ، أن هناك عددا من اللجان النوعية يتم العمل عليها، وهي التي تصدر أوراق العمل التي يتم العمل بها.

وتابعت شيماء أن العدد الذي يعمل في التنسيقية تم زيادته حتى يستطيعوا العمل بشكل مكثف وأكبر.

واستطردت: قمنا بعمل استحداث لجان خاصة بالتنسيقية منها لجنة التعليم والصحة ولجنة خاصة بالبيئة والطاقة ولجنة خاصة بالشباب والرياضة ولجنة للإدارة المحلية.
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