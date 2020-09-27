29 مرشحا من تنسيقية شباب الأحزاب بانتخابات النواب على القائمة الوطنية.. فيديو

قالت الدكتورة شيماء عبد الاله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 29 من زملائهم مرشحون على القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى وجود 5 آخرين أعضاء في مجلس الشيوخ.









وأضافت شيماء عبد الإله خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن هناك عددا من الزملاء مرشحون على المقاعد الفردية، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب تقوم بدعمهم.





شيماء عبد الإله ، أن هناك عددا من اللجان النوعية يتم العمل عليها، وهي التي تصدر أوراق العمل التي يتم العمل بها. وأوضحتأوراق





وتابعت شيماء أن العدد الذي يعمل في التنسيقية تم زيادته حتى يستطيعو ا العمل بشكل مكثف وأكبر.



