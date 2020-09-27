طارق شوقي: على هؤلاء الطلاب الحضور للمدارس لصعوبة تعليمهم عن بعد.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، إن المشكلة الأساسية في العام الدراسي الجديد هي الكثافة في المدارس لأن المواطنين ينسون أمر جائحة فيروس كورونا بعد وجود الحلول من الوزارة لكنه مازال هناك تحد كبير.
وأكد «شوقي» خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» مع على «أم بي سي مصر»، أن الفترة من بداية التعليم إلى الصف الثالث الابتدائي يوجد 8 ملايين طالب، وهؤلاء لا يمكن تعليمهم عن بعد لأنهم لا يستطيعون العمل على الكمبيوتر أو التعليم عن بعد، لذلك هؤلاء الطلاب يجب أن يحضروا في المدارس.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن تلك الشريحة من الطلاب سيحضرون حسب نوع المدرسة سواء فترة أو فترتين فإذا كان فترة واحدة فسيكون 4 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء وإذا كان فترتين فسيكون 3 أيام في الأسبوع أيام السبت والاثنين والأربعاء.
وأشار طارق شوقي إلى أن "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة اسأل المعلم التى يستطيع بها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".
ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب "بمتابعة جدول القنوات التعليمية"، مضيفا "المواد التى تضاف للمجموع ستدرس على القنوات التعليمية وهى المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء أم المواد التربوية التى لا تضاف إلى المجموع ستكون في أيام الحضور للمدارس".
وعن كيفية احتساب درجات أعمال السنة، أكد طارق شوقي "أن الدرجات سيتم احتسابها من خلال الحضور ومعايير أخرى يقيمها المعلم بالفصل".