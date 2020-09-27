AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السجيني: أعداد المرشحين لمجلس النواب كثيرة جدا.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:15 ص
احمد السجيني
احمد السجيني
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لم يقم بعمل مقارنة بين أعداد المرشحين فى انتخابات المجلس سواء في هذه الدورة أو الدورة السابقة، ولكن هناك شواهد كثيرة تقول أن أعداد المشاركين فى هذه المرة أكثر من السابق على المقاعد الفردية أو القوائم.

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شئ مشرف، لأنهم كوادر شبابية نفتخر بها أمام الجميع.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان القادم سوف يعكس نموذج مختلف من العمل النيابي والتنوع فى نمط النائب داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المواطنين سوف يرون نمط مختلف للنواب فى المرحلة القادمة سواء على مستوى الأعمار أو على المستوى النوعي التكنوقراطي. 

وأوضح السجيني، أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية ومراحل الطعن عليها الخاصة بترشيحات مجلس النواب خلال ما يقرب من أسبوع ولكن هذا عمل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي من لها الحق فى إعلان ذلك.

وأشار إلى أنه انتشرت بعض الشائعات فى الفترة السابقة بخصوص مد فترة تلقى أوراق الترشح لعضوية مجلس النواب ولكن هذا عاري تماما من الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلية النواب: المصلحة العامة تقتضي طرح شاطئ النخيل للاستثمار

السجيني: لجنة استطلاع ومواجهة في البرلمان لإعادة النظر بأسعار مخالفات البناء.. فيديو

رئيس "محلية النواب": الإعلام شريك في إصدار قانون تنظيم وإدارة المخلفات

ترشيحاتنا

شبكة إفريقية: آبي أحمد يحاول تهدئة مخاوف مصر والسودان بشأن سد النهضة

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة

شيري عادل تكشف كواليس علاقتها بـ معز مسعود بعد الانفصال.. فيديو

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

احذرها.. 5 علامات تؤكد تعرضك للاختراق على فيسبوك

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

إعلامية كويتية: مصر والإمارات أحبطتا مخططا لمعركة أخطر من حروب السلاح

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد