السجيني: أعداد المرشحين لمجلس النواب كثيرة جدا.. فيديو

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب ، إنه لم يقم بعمل مقارنة بين أعداد المرشحين فى انتخابات المجلس سواء في هذه الدورة أو الدورة السابقة، ولكن هناك شواهد كثيرة تقول أن أعداد المشاركين فى هذه المرة أكثر من السابق على المقاعد الفردية أو القوائم.





وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شئ مشرف، لأنهم كوادر شبابية نفتخر بها أمام الجميع.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان القادم سوف يعكس نموذج مختلف من العمل النيابي والتنوع فى نمط النائب داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المواطنين سوف يرون نمط مختلف للنواب فى المرحلة القادمة سواء على مستوى الأعمار أو على المستوى النوعي التكنوقراطي.





وأوضح السجيني، أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية ومراحل الطعن عليها الخاصة بترشيحات مجلس النواب خلال ما يقرب من أسبوع ولكن هذا عمل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي من لها الحق فى إعلان ذلك.





وأشار إلى أنه انتشرت بعض الشائعات فى الفترة السابقة بخصوص مد فترة تلقى أوراق الترشح لعضوية مجلس النواب ولكن هذا عاري تماما من الصحة.