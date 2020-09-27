مواطنة تستغيث بمجلس الوزراء لإنقاذ منزلها من الانهيار

استغاثت المواطنة سعديه نصار بموقع صدي البلد الإخباري بسبب انهيار المنزل التي تقطن به.





أرسلت المواطنة سعدية محمد عجمي نصار القاطنة بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية استغاثة لموقع صدي البلد بسبب تدمر منزلها بالكامل منذ العام الماضي بسبب الامطار الشديدة التي حدثت في الشتاء المنصرم.





وأضافت سعدية انها تعيش برفقة 3 شقيقات و شقيق آخر لها ووالداتها أيضا، وأن والدهم متوفي ووالدتهم فقط هي من تعمل لكي تستطيع أن تصرف على الأسرة، ولكنها لا تستطيع أن ترمم المنزل من جديد.





ووجهت سعدية استغاثة لمجلس الوزراء لمساعدتهم في ترميم منزلهم قبل دخول الشتاء لمواجهة البرد القارص والعواصف وهطول الأمطار عليهم.









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