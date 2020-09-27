210 مليارات دولار القيمة التسويقية .. تيسلا تنافس كوكاكولا وديزني لاند

بعد إعلان شركة تيسلا عن سيارة لوسيد إير الكهربائية ، كشفت تقارير صحفية متخصصة في أخبار عالم الاقتصاد أن هناك ارتفاعا ملحوظا في سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، يصل إلى حوالي 1.119 دولار للسهم، وبذلك تكون من الشركات الأكثر تدوالا في العالم.





استطاعت تيسلا بذلك أن تحقق قيمة كبيرة وصلت إلى 210 مليارات دولار لتتخطى القيمة التسويقية لشركات عملاقة مثل تويوتا وكوكا كولا، وشركة ديزني العالمية بالإضافة إلى كبار الصناعة سيسكو.

وكشفت شركة تيسلا الأمريكية عن موديل اس بلايد، لمنافسة لوسيد إير، التي تم الكشف عليها مؤخرا ، وتستمد هذه السيارة قوتها من 3 محركات كهربائية بقوة إجمالية من 1.100 حصان.

أما تسارع السيارة فهو من 0 إلى 96 كم / س في أقل من ثانيتين ، وتقطع مسافة الربع ميل في أقل من تسع ثواني وتصل سرعتها القصوى إلى 32. كم /س.

وإذا كانت هذه الأرقام حقيقية بالفعل، ستصبح هذه السيارة هي الأسرع على الأقل لحين الكشف عن سيارة ريماك سي تو.



ولا تعد موديل S بلايد نسخة موجهة للأداء من موديل اس فحسب ، ولكن توفر أيضا أكبر نطاق في تشكيلة السيارة ، حيث يبلغ 836 كم لكل شحنة ، وبذلك فهي تتجاوز لوسيد إير ، ومن المفترض أن يبأ سعرها من 139.990 دولار وسيتم طرحها في أواخر 2021 .