أهالي عين شمس يستغيثون من تراكم القمامة

استغاث أهالي حي عين شمس بموقع صدى البلد الإخباري بعد قيامهم بشكاوى عديدة للحي بسبب المعاناة من تراكم القمامة.





وأرسل أهالي منطقة فتحة الوادي الواقعة بحي عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة استغاثة لموقع صدي البلد، أكدوا خلالها أنهم يعانون من وجود أكوام قمامة في جميع شوارع المنطقة.





وقال الأهالي في شكواهم، إن تراكم القمامة يسبب الكثير من الأمراض وانتشار الحشرات بالمنطقة، ناهيك عن الروائح السيئة التي تسببها تراكم القمامة، مما يهدد السكان بالعديد من الأمراض.





وأكد سكان منطقة فتحة الوادي أنهم قدموا الكثير من الشكاوي للحي لازالة القمامة ولكن دون أي جدوى أو رد لشكواهم.



