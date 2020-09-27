دلع مرئ .. وزير التعليم يرد على معارضي مجاميع التقوية بالمدارس .. فيديو

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أصبحت لا تستطيع إرضاء المواطنين مهما فعلت، فإذا ألغت الدروس والمراكز التعليمية يلومون الوزارة وإذا أنشأت مجموعات تقوية يقولون إن الوزارة تفتح السناتر لحسابها.

ونوه إلى أنه في السابق لم تكن تلك الرفاهيات متواجدة في التعليم من قبل وبالرغم من ذلك لا يرضي أحد، مضيفا أن ما يحدث الأن "دلع مرئ".

وأكد وزير التربية والتعليم "إحنا مكنش عندنا تعليم والمنظومة كلها كانت قائمة على التلقين والحفظ لا التدبر والتفكير والبحث"، مضيفا أنه سوف يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بتفاصيل مجموعات التقوية الجديدة يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر.





وتابع: "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة أسال المعلم والتى يستطيع من خلالها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.