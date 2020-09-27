أخبار التوك شو .. مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل..شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.









علق خالد صلاح، على معتز مطر عند إذاعته للفيديوهات المفبركة لمظاهرات نزلة السمان، قائلًا "مش قادر أصدق الحماس على التزييف.. مش قادر أصدق إن كل هذه الطاقة طالعة فى الكذب لأنهم كائنات تعيش على الكذب".





أضاف «صلاح» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن معتز مطر ومحمد ناصر وأمثالهما يقبضون الأموال الكثيرة من أجل الكذب والتضليل.













وجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة إلى القائمين على قناة الجزيرة، قائلا "اللي عنده دم أحسن من إللي معندهوش؟ دا إللي أنا اعرفه، وإللي عنده مهنية يطلع يعتذر".





وأضاف «الحسيني»، في حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية مع الكاتب الصحفي خالد صلاح على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن العام الماضي وقعت قناة الجزيرة فى نفس الأخطاء التى ارتكبتها مجددا بعرض فيديوهات قديمة وقدموا الاعتذار.













عرضت قناة إكسترا نيوز كواليس مظاهرات نزلة السمان الإخوانية التى تم فبركتها من الشركة المتحدة في استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وأذاعتها منصات الإخوان الإعلامية وقنواتهم الكاذبة على أنها مظاهرات حقيقية في نزلة السمان.









وأضاف الإعلامي، يوسف الحسيني خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن قناة الجزيرة مازالت حتي الان تعرض الفيديوهات المفبركة لمظاهرات نزلة السمان على شاشتها.

















قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يريد السفر إلى قطر حتى يذهب إلى قناة الجزيرة ويشاهدهم عند ارتدائهم "البمبي"، قائلا "هما لسه ملبسوش البمبي.. يا حبايبي".









وأضاف «الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن قناة الجزيرة مازالت حتي الان تعرض الفيديوهات المفبركة لمظاهرات نزلة السمان على شاشتها.













عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو عن فبركة قناة الجزيرة وعرضها لفيديو قديم وإعلانه على إنه مظاهرات نزلة السمان، وهذا الفيديو قديم وليس جديدا وكان موجودا على صفحة معتز مطر.









وقال الإعلامي يوسف الحسيني، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية يقول على الإعلام المصري "إعلام مطبلاتي".













عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو مظاهرات نزلة السمان من صناعة الشركة المتحدة لكشف كذب منابر الإرهابية.









وأضاف الاعلامي يوسف الحسيني خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الاخوان اليوم ارتدوا "بمبي" وهذا منتهي الاغراء، معلقا "بالسلامة..مع الف سلامة".













عرضت قناة إكسترا نيوز كواليس مظاهرات نزلة السمان الاخوانية التى تم فبركتها من الشركة المتحدة في استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وأذاعتها منصات الإخوان الإعلامية وقنواتهم الكاذبة على أنها مظاهرات حقيقية في نزلة السمان.





وأضاف «يوسف الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن محمد ناصر أذاع على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرة نزلة السمان.













قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن معتز مطر أعلن فى برنامجه أن هناك مظاهرات في نزلة السمان ضد الدولة، وهذا شئ عار تماما من الصحة، موضحا أن الشركة المتحدة خدعت عملاء قطر وتركيا ببثها فيديوهات مفبركة عن المظاهرات في نزلة السمان.





وأضاف «الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن محمد ناصر أذاع على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرة نزلة السمان، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أيضا أذاعت مظاهرات فى مصر.













أعلنت قناة إكسترا نيوز عن كشف العديد من الأسرار والمفاجآت من العيار الثقيل، مساء اليوم فى تمام التاسعة مساء، وتغطية شاملة من جميع المحافظات.





وتكشف القناة عن فبركة الاخوان الارهابية ومذيعي القنوات الارهابية حول الشائعات التى تطلقها الجماعة لتهديد أمن وأستقرار الدولة المصرية.













قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن لجان تفتيش ستمر على الشقق؛ لكشف المتلاعبين فى عدادات الكهرباء "الكروت"، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ليست وليدة اليوم، ونسعى دائمًا إلى ضبط عملية التخطي أو تصاعد التيار الكهربي بطريقة غير مقننة أو سرقة التيار الكهربائي.