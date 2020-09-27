أبرز تصريحات وزير التعليم .. إعلان تفاصيل القرار المنظم لـ مجموعات التقوية الثلاثاء .. والمواد الأساسية لن تدرس بالمدارس

حل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:"









كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد حل مشاكل المدارس الخاصة في مصر.





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بتفاصيل مجموعات التقوية الجديدة يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر.





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن القنوات التعليمية توفر مناهج للطلاب من المرحلة الرابعة وحتى الثانوية العامة وفقا لجدول وموعد إعادة للحلقات و"لينك" يوتيوب للمراجعة.

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة واجهت العديد من القضايا والمشكلات ونحاول قدر المستطاع حلها.





وتابع "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة اسأل المعلم التى يستطيع بها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





وكشف "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل حضور طلاب الإعدادية يومين بالمدرسة، موضحا "فيه طلاب ممكن يقولوا إحنا بنروح المدرسة يومين فهناخد خمس المنهج، الحقيقة المنهج لن يتم تخفيضه ولكن كل مادة سيكون لها شرح على التلفزيون وعلى فيديوهات على اليوتيوب".





قال شوقي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب،:" نحقق طفرة في تغيير منظومة التعليم ومناهجنا تضاهي مناهج المدارس الإمريكية والبريطانية".





وأوضح "منذ تسلمي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة، وخطتنا هي القضاء على هذه المشاكل".



