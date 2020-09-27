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فن

بصورة رومانسية.. أحدث ظهور لـ أمير شاهين برفقة خطيبته

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:43 ص
رنا اشرف
نشر أمير شاهين صورة جديدة له عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أمير في الصورة برفقة خطيبته منة جاب الله.

واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني. 



واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير حبيبة أمير شاهين السابقة التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان. 

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة. 

وعلم صدى البلد من مصدر خاص أن منة جاب الله خطيبة أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عامًا، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما. 

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.
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