مواصفات 3 سيارات بي إم دبليو من الفئة الرابعة

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كما يتصل هذا



نسخة بي إم بليو 430

أما هذه النسخة تأتي بمحرك مكون من 4 اسطوانات ، وبسعة تصل إلى 2.0 لتر بدعم من شاحن توربيني قوى، وذلك لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 258 حصان ، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر . كما يتصل هذا المحرك بناقل سرعة اوتوماتيكي مكون 8 سرعات ، بالإضافة يصل إلى القوة العجلات الخلفية ، مع معدل تسارع السكون ، وحتى في غضون 5.8 ، ثاية فقطنسخة بي إم بليو 430أما هذه النسخة تأتي بمحرك مكون من 4 اسطوانات ، وبسعة تصل إلى 2.0 لتر بدعم من شاحن توربيني قوى، وذلك لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 258 حصان ، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر .



كما أن هذا كما أن هذا المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي ، وهو مكون من 8 سرعات يوصل القوة للعجلات الخلفية ، مع معدل تسارع من السكون ، وحتى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.8 ثانية فقط .



نسخة بي إم دبليو 440

تحتوي السيارة على محرك مكون من 4 أسطوانات ، وبذلك تصل إلى 2.0 لتر ،مع دعم مذهل من شاحن توربيني قوي لتستطيع السيارة توليد قوة هائلة تصل إلى 374 حصان كاملة .



كما يتصل هذا

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كما يتصل هذا المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي ولكن مكون من 8 سرعات يوصل القوة للعجلات الأربعة بنظام X-Drive، أما معدل التسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 4.5 ثانية فقط.









يذكر أن أعلنت منذ أيام قليلة شركة بى إم دبليو عن صور تشويقية جديدة لسيارتي بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021، ولكن تم الكشف عن الصور من خلال تسريب للصور الرسمية قبل الكشف عنها بوقت قصير .



وأظهرت الصور المسربة لسيارة M3 عن لونها بطلاء أخضر مذهل، في حين تم طلاء M4 كوبيه ذات البابين بطلاء أصفر أنيق.



