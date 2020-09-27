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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 5 علامات تؤكد تعرضك للاختراق على فيسبوك.. و6 عناصر أساسية لشراء هاتف جديد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


تعتمد شركة شاومى الصينية على إصدار الهواتف الذكية من فئة الهواتف الرائدة أو الفلاج شيب بشكل أكبر من الفئة المتوسطة والرخيصة، ولكن مؤخرا أصبحت تطلق هواتف بمواصفات جيدة واسعار رخيصة تناسب احتياجات هذه الفئة تحت علاماتها التجارية بوكو وريدمى، ومن هذه الهواتف Redmi K30 Ultra الذى حاز اعجاب الكثيرين من المراجعين والمقيمين، ومؤخرا أطلقت الشركة هاتف Poco X3



تعتبر فلاتر سناب شات Snapchat من أفضل الأشياء التى يحرص عشاق مواقع التواصل الاجتماعى على استخدامها للقيام بالتصوير من خلالها، لإضفاء جانب المتعة والمرح على الصور ومشاركتها على المواقع الأخرى مثل فيسبوك وانستجرام.. إليك أفضل 5 فلاتر لسناب شات لاستخدامها في صورك ومشاركتها مع أصدقائك:  


بعد تسريبات كثيرة تم تداولها لهاتف جوجل القادم Google Pixel 5 ، كشفت تقارير أن شركة جوجل ستطلق الهاتف يوم 15 أكتوبر القادم، في حين أنها لن تقوم بإطلاق نسخة الجيل الخامس 5G من هاتف Pixel 4a إلا في شهر نوفمبر ، بعد إطلاق Google Pixel 5 أولا. 


يتسارع العديد من الشباب والموهوبين للحصول على أكبر عدد من المتابعين على موقع انستجرام  Instagram  لنشر صورهم التى تبرز مواهبهم أو حتى الصور التى يقومون بالتقاطها لأنفسهم للحصول على الشهرة وبالتالى كسب المزيد من الأموال من خلال المتابعات، وبحسب موقع  Buffer التقنى فإنه يجب الالتزام بعدد من الطرق للحصول على أكبر عدد من المتابعين الدائمين على انستجرام.  


تعد جروبات واتساب WhatsApp الأكثر إزعاجا للعديد من مستخدمي تطبيقات المراسلة، حيث تجد نفسك في أغلب الأحيان فى جروب على الواتسآب من الأهل أو الأصدقاء أو حتى زملائك القدامى في المدرسة أو الحى الذى كنت تسكن فيه، أمام مئات الرسائل في وقت قليل للغاية، وتسبب لك الكثير من الإزعاج. 


يتعرض كثير من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى للاختراق ، خاصة على الموقع الأشهر، والأكبر من حيث عدد المشتركين، فيسبوك Facebook ، ولكن كثير من هؤلاء المستخدمين لا يستطيعون تحديد أو معرفة أنهم مخترقين بالفعل. 


تتعرّض الهواتف بعد فترة معينة من الاستخدام، سواء كانت هذه الفترة قصيرة أو طويلة، إلى عدد من المشكلات التى تعوق استخدام الهاتف بشكل طبيعى مما يجعل المستخدم غير قادر على القيام بالمهام الأساسية على هاتفه، ولا يعرف تحديدا ما هو السبب الذى يعطل هاتفه، الأمر الذى يكون سببا في عدم إصلاحه بشكل سليم. 


يقع العديد من الراغبين في شراء الهواتف الذكية في خطأ كبير وهو اعتقادهم أن اعداد ميزانية جيدة للهاتف هى أهم شئ عند شراء هاتف جديد ، ولكن بحسب موقع Tom's Guide التقنى فإن هناك عناصر أساسية لابد أن تكون موجودة عند شرائك هاتف ذكى في 2020، حيث تركز العديد من الشركات أحيانا على إمكانات الكاميرا والشاشة في حين أن معالج الهاتف ضعيف للغاية وذلك إلى جانب السعر المرتفع. 


تستعد شركة وان بلس الصينية، لإطلاق هاتفها OnePlus 8T ، الذى يأتى بمواصفات متميزة للغاية، يوم 8 أكتوبر القادم، ولحين إطلاقه، قامت الشركة بتخفيض هائل على سعر هواتف OnePlus 8 والتى عبارة عن هاتفين هما OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro والذى صنف ضمن أفضل هواتف الأندرويد للعام الحالى 2020. 


أصبحت شاشات الهواتف الذكية في الآوانة  الأخيرة أكبر حجما لمشاهدة الألعاب والأفلام والفيديوهات، مما يجعلها عرضة للتصدع عند سقوط الهاتف من من مسافة ولو صغيرة، وأيضًا مع الأنواع المخلتفة للشاشات الحالية يكن من الصعب استبدالها نظرا لتكلفتها الكبيرة ومقاربة ثمن إصلاحها لثمن شراء هاتف جديد.


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