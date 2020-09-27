AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة مؤثرة من أحمد فتحي للأطفال حفظة القرآن.. شاهد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر جوكر النادي الأهلي أحمد فتحي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يظهر أحمد فتحي في الصور من ندوة تكريم أطفال حفظة القرآن الكريم.

وعبر فتحي عن سعادتة الكبيرة بهؤلاء الأطفال الذين حفظوا القرآن في هذه السن المبكرة.

وعلق علي الصور قائلا:" فخور بيكوا جدًا جدًا وفرحتي ملهاش وصف بجد اسلامنا بخير طول ما في ابناء زيكوا وآباء و أمهات حريصين انهم يحفظوا اولادهم كتاب الله الكريم".

وأضاف: "بتمنالكوا كل خير وربنا يبارك فيكوا ويحفظكوا زي ما حفظتوا كتابه شكرا دار البخاري والقائمين عليه من الشيوخ الأفاضل جزاكم الله كل خير عنا".




وطالب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي متابعيه الدعاء لمصور النادي الأهلي بعد إصابته بجلطة في الوريد الموصل الدم للكبد.

ونشر أحمد فتحي صورة بيتر مصور الأهلي وعلق عليها قائلا " فضلا ليس أمرا.. بيتر مصور النادي الاهلي ادعوله الدعاء بيغير القدر".

يذكر أن الحساب الرسمي لمدرب النادي الأهلي رينه فايلر عبر انستجرام، نشر صورة لـ فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة الاهلي ونادي مصر.

وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي. 

وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصبه وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمد فتحي يعانق صالح جمعة في تدريبات الأهلي.. شاهد

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

عادل عبد الرحمن: الأهلي يعاني من أزمة على مستوى الأجنحة الهجومية

مع الشناوي.. أحمد فتحي يحتفل بفوز الأهلي على الجونة.. شاهد

كمونة: رمضان صبحي فضل المال على الأهلي

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إتاحة إمكانية سداد مصروفات المدارس الحكومية على قسطين

شيري عادل تكشف كواليس علاقتها بـ معز مسعود بعد الانفصال.. فيديو

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

أخبار الفن.. "بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان.. مايوه عارفة عبد الرسول .. مفاجأة تركى آل الشيخ مع أنغام

نادية الجندي تتوعد كل من يتطاول عليها بالسجن.. فيديو

رضا عبد العال لمنتقديه: ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين.. ومش هدخل استديو مع إبراهيم سعيد تاني

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

أمير مرتضى يعلن موعد توقيع باتشيكو .. وموقف طارق يحيى من مباراة الزمالك والجونة

رضا عبد العال لمنتقديه: ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين.. ومش هدخل استديو مع إبراهيم سعيد تاني

#جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب يتصدر تويتر.. والجمهور: أسطورة ولدت من رحم الأيام

الشناوي ملك عرينه .. مباراة واحدة تفصل حارس الأهلي عن تخطي رقم إكرامي

ربيع ياسين: فايلر وكارتيرون «قليلي الأصل» .. وأنصح الأهلي باتباع تصرف الزمالك

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

شىء غريب..أحمد مرتضى يستنكر ما يحدث مع الاهلي والزمالك قبل المباريات الافريقية

طارق سليمان: بعض الأصوات من خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي للتدريب

حتحوت: إدارة الزمالك صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل

رسالة مؤثرة من أحمد فتحي للأطفال حفظة القرآن.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

يضئ تلقائيًا .. المرحاض الفسفوري ابتكار لتوفير الكهرباء ومنع الإزعاج .. صور

مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور