أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









قال الإعلامى هاني حتحوت، إن إدارة نادي بيراميدز ، حصلت على توقيع لاعب جديد بالنادي الأهلي؛ ليصبح ضمن قائمة الفريق بشكل رسمي بداية من الموسم الجديد.





كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد البرتغالي جيمي باتشيكو، سوف يوقع على العقود بشكل رسمي اليوم الاحد لمدة موسم.













وجه رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا الشكر إلي كافة لاعبي الفريق لتقديم أداء جيد أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الذي انتهي لصالح المارد الأحمر بهدف نظيف.









تمكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الحفاظ على نظافة شباكة خلال 23 مباراة متتالية في الدوري الممتاز، بعد أن فاز المارد الأحمر على منافسه طنطا في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري.









أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أن محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد وصوله لـ23 كلين شيت بالدوري.







