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منوعات

بدون تكاليف.. أم تقدم طريقة سهلة لصناعة ألعاب أطفال من أكواب الشاي.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
ألعاب أطفال
ألعاب أطفال
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عزة عاطف
تبحث بعض الأمهات عن طرق لشغل أوقات فراغ أطفالهم بالألعاب المسلية، لكن معظم الألعاب أصبحت حاليا باهظة الثمن، مما دفع أم لابتكار نفس الألعاب الباهظة بأقل تكلفة داخل المنزل، وباستخدام كوب من الورق المقوى، مما أثار إعجاب العديد من الآباء والأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق مقطع فيديو ابتكار الألعاب آلاف المشاهدات على موقع التغريدات تويتر، حيث وصل عدد المشاهدات فيه إلى 226 ألف مشاهدة، والمئات من التغريدات وإعادة التغريد.

وتقوم المرأة في الفيديو بابتكار "أخطبوط" يشبه النحلة الدوارة، يمكن تحريكه باستخدام الهواء،عن طريق النفخ فيه باستخدام "الشاليموه" أو "شفاطة" العصير.

أحضرت الأم كوبا كرتونيا يستخدم للشاي أو القهوة، وعلبة مشروب غازي صفيح "كان"، وقامت بإحداث عدد من الثقوب في الكوب، ثم أحضرت الشاليموه وقامت بقصها إلى قطع صغيرة.

وبعد ذلك أدخلتها في الثقوب، ثم قصت العلبة الصفيح ووضعت الصمغ وألصقته بالكوب من الأسفل، واستخدمت شاليموه أخرى للنفخ في الكوب من الأعلى.

وأشاد رواد مواقع التواصل بالفكرة، وكتب مغرد: "روعة، الأطفال يحبون هذا الشيء"، بينما وجه البعض انتقادات لصاحبة الفيديو على استخدام الصفيح الذي قد يجرح أصابع الطفل.

مما دفع مستخدم آخر لكتابة تغريدة قال فيها: "اتحدى أي حد فكر نفس تفكيرها جدًا بطله  مشكلة بعض الناس النقد عندهم على كل شي  وغير كذا ماعنده ابدًا ولا فكره يستفاد منها  صاحب الحساب استمر اعجبتني فكرتك بالمرة"

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