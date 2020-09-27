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بدون حرمان.. 5 خطوات لإنقاص الوزن سريعا بعد الولادة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
طرق لانقاص الوزن
طرق لانقاص الوزن بعد الولادة
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نهى هجرس
يعد تحقيق الوزن الصحي بعد الولادة من أصعب الأشياء على المرأة، وقد تكون رعاية المولود الجديد أمرًا مرهقًا، والتكيف مع روتين جديد والتعافي من الولادة من أهم الأشياء.

ومع ذلك، من المهم العودة إلى الوزن الصحي بعد الولادة، خاصة إذا كنت تخططين للحمل مرة أخرى في المستقبل، ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكِ أبرز الطرق والعادات الصحيحة للتخلص من الوزن الزائد.


تعد الحميات السريعة هي أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية للغاية تهدف إلى فقدان قدر كبير من الوزن في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولكن بعد ولادة الطفل ، يحتاج جسمك إلى تغذية جيدة للشفاء والتعافي، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مرضع، فأنت تحتاجين إلى سعرات حرارية أكثر من المعتاد.

كما تنصح منظمة الصحة العالمية، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بالرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية لطفلك خلال الأشهر الستة الأولى من العمر (أو لفترة أطول بكثير) لها فوائد عديدة لك ولطفلك.

وقد تساعدك الأطعمة المصنوعة من الألياف القابلة للذوبان، أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول عن طريق إبطاء عملية الهضم وتقليل مستويات هرمون الجوع، وفقًا لتجربة إكلينيكية عام 2015 .

ويمكن أن يؤدي تضمين البروتين في نظامك الغذائي إلى زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية وتقليل السعرات الحرارية، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

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