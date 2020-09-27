بدون حرمان.. 5 خطوات لإنقاص الوزن سريعا بعد الولادة

يعد تحقيق الوزن الصحي بعد الولادة من أصعب الأشياء على المرأة، وقد تكون رعاية المولود الجديد أمرًا مرهقًا، والتكيف مع روتين جديد والتعافي من الولادة من أهم الأشياء.





ومع ذلك، من المهم العودة إلى الوزن الصحي بعد الولادة، خاصة إذا كنت تخططين للحمل مرة أخرى في المستقبل، ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكِ أبرز الطرق والعادات الصحيحة للتخلص من الوزن الزائد.









بعد ولادة الطفل ، يحتاج جسمك إلى تغذية جيدة للشفاء والتعافي، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مرضع، فأنت تحتاجين إلى سعرات حرارية أكثر من المعتاد. تعد الحميات السريعة هي أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية للغاية تهدف إلى فقدان قدر كبير من الوزن في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولكن





كما تنصح منظمة الصحة العالمية، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بالرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية لطفلك خلال الأشهر الستة الأولى من العمر (أو لفترة أطول بكثير) لها فوائد عديدة لك ولطفلك.



