هند النعساني: الدولة تبذل جهدا كبيرا للنهوض بملف الصحة في مصر.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن منظومة التأمين الصحى الشامل بدأت فى محافظة بورسعيد ومن ثم محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تنتشر فى كل محافظات وربوع مصر.





وأضاف هند النعسانى خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهدا كبيرا للنهوض بملف الصحة فى مصر.





وتابعت أن عددا من القوافل الطبية انطلقت أمس ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف والعلاج المجانى فى عدد كبير من المحافظات، علمًا بأنها تضم عددا كبيرا من التخصصات كالجراحة والباطنة والرمد والأنف والأذن والنساء والولادة وغيرها الكثير.





وأوضحت أن القوافل تجوب عددا كبيرا من محافظات الجمهورية وموجودة حاليًا فى محافظات الإسكندرية والقليوبية والفيوم وكفر الشيخ والأقصر، وتستهدف علاج عدد كبير من المواطنين.





وأعلنت وزارة الصحة عن إطلاق ٦ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٦ و٢٧ سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.





وقالت الوزارة إن القوافل تشمل تخصصات (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) وذلك بمحافظات (سوهاج - الإسكندرية - القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - الأقصر).





و تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ74 ألفًا و22 مواطنًا من خلال 80 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر الجاري.



