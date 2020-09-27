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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 23 ألفا و611 حالة.

وذكرت الوكالة، في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 ظل أقل من 100 حالة لليوم الثاني على التوالي، لكنه ارتفع بمقدار 34 إصابة مقارنة باليوم السابق 61 حالة.

وحسب طرق انتقال المرض، ظهرت 73 حالة نتيجة لانتقال العدوى محليا و22 حالة وافدة من القادمين من الخارج، ومن بين الـ95 حالة الجديدة، جاءت 22 حالة وافدة من الخارج، تم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الوفيات 401 حالة بزيادة حالتين جديدتين، ووصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 1.70%، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 82 حالة ليصل إلى 21,248 حالة.
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