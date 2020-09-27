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أخبار العالم

تعرض المصالح الأوروبية للخطر.. 27 نائبا فرنسيا يطالبون ماكرون بالتصدي بحزم لـ تركيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
27نائبا فرنسيا يطالبون
27نائبا فرنسيا يطالبون ماكرون بالتصدي بحزم لـ تركيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن 27 نائبا فرنسيا معارضتهم دمج تركيا بالاتحاد الأوروبي؛ مطالبين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالتحرك لوقف التهديدات التركية.

وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، أعلن 27 نائبا بينهم النائب "جوفري ديديه" معارضتهم لدمج تركيا بالاتحاد الأوروبي.

وكشف النواب الفرنسيون الـ 27 عن إجراءات تركية تعرض المصالح الأوروبية للخطر بينها فتح الحدود أمام اللاجئين على الرغم من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

وطالب النواب الفرنسيون الرئيس الفرنسي بالتحرك بحزم لوقف التهديدات التركية.

وفي سياق آخر، قالت تركيا، التي تحتضن أربعة ملايين لاجئ، في وقت سابق، إن اليونان تعيد المهاجرين وتمنعهم من تقديم طلبات اللجوء وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي كما تتهم أنقرة الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن تصرفات أثينا تلك.

وفي مارس الماضي، هددت تركيا الاتحاد الأوروبي بفتح حدودها للاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى إحداث فوضى عارمة إثر تدفق المهاجرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتقول أثينا إن تركيا ملزمة بمنع تدفق اللاجئين بموجب اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016.
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