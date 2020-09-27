أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم 27-9-2020

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-9-2020، بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.
وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه وفقا لجدول الأسعار المعلن بالبنك المركزي المصري؛ نحو 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 51.22 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و4.3 جنيه للبيع.