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اقتصاد

أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم 27-9-2020

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:45 ص
العملات العربية
العملات العربية
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محمد يحيي
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-9-2020، بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه وفقا لجدول الأسعار المعلن بالبنك المركزي المصري؛ نحو 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 51.22 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و4.3 جنيه للبيع.

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