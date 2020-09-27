مصادر تربوية كويتية: 1961 معلما غير كويتي في مرمى التفنيش يوليو المقبل

كشفت مصادر تربوية كويتية، عن اعتزام وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات 1961 معلما ومعلمة غير كويتيين في شهر يوليو المقبل.





وأوضحت المصادر - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن المعلمين والمعلمات الذين سيتم إنهاء خدماتهم العام المقبل، يعملون في 5 تخصصات، هي التربية الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، والفلسفة.. مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام بوزارة التربية الكويتية، بدأ في حصر أعداد العاملين في جميع التخصصات، بناء على توجيهات الجهات المعنية.



